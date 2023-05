Dieci auto a fuoco nel deposito giudiziario di viale Mistral a Cuneo, accertamenti in corso

Intervento dei vigili del fuoco di Cuneo, questa mattina 18 maggio, in viale Federico Mistral, presso la Cuneo SOS Auto.

Sono andate completamente in fiamme dieci vetture, tutte oggetto di sequestri giudiziari e depositate in un'area apposita. Si tratta di mezzi vetusti, in deposito anche da decenni.

E' intervenuta anche la Polizia di Stato, per effettuare verifiche sull'anomalo rogo. I vigili del fuoco faranno gli accertamenti necessari a capire quale possa esserne stata l'origine. Non si esclude, infatti, che si tratti di un'azione dolosa.