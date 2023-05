Come risparmiare sui costi di gestione dell’auto in cinque mosse

Mantenere un'auto, si sa, può rivelarsi parecchio costoso, soprattutto se non si pianificano con attenzione le spese e si rimandano sempre all’ultimo minuto le revisioni, i controlli e le manutenzioni. La verità è che ci sono diverse strategie che si possono adottare per risparmiare sui costi di gestione e mantenimento dell’auto e, in questo articolo, spiegheremo quali sono. Una delle prime cose che si possono fare per risparmiare sui costi di gestione dell'auto è fare un confronto delle assicurazioni auto online.

Difatti le compagnie di assicurazione offrono sempre tariffe competitive sui loro siti web o attraverso piattaforme di confronto online. Per assicurarsi il preventivo più basso basta semplicemente avere a portata di mano i dati del veicolo, compilare i form con le informazioni richieste dalle compagnie assicurative e valutare il preventivo più adatto alle proprie necessità.

Certo è che la classe di merito ha comunque la sua incidenza per cui, guidare civilmente e nel rispetto delle regole stradali è sempre la miglior strategia di risparmio. Ad ogni modo per spendere con intelligenza bisogna pianificare anticipatamente e, quindi, evitare di prendere decisioni affrettate o poco ragionate.

Ridurre la velocità

Guidare a velocità moderata non solo è più sicuro per sé stessi e per gli altri, ma aiuta anche a controllare i costi dell’auto, sia del carburante che della manutenzione. Quando si guida superando i limiti di velocità, infatti, il consumo di carburante aumenta significativamente e si fa maggior ricorso al sistema di frenata.

In questo modo, quindi, si consumano più rapidamente le meccaniche del sistema frenante e la superficie degli pneumatici, anticipando il momento in cui si dovranno sostituire pasticche, ruote, olio del motore e olio idraulico. Guidare a gran velocità, quindi, non è conveniente.

Valutare altre alternative di mobilità

Al giorno d’oggi in ogni città sono presenti più opzioni di trasporto pubblico, biciclette condivise, servizi di ride-sharing che possono essere economicamente vantaggiosi rispetto all'uso di un'auto personale.

Quando possibile, è possibile utilizzare queste alternative, evitando di accendere l’auto per brevi spostamenti. Questo aiuterà ad abbassare i costi dell’auto e, soprattutto, a contribuire più attivamente alla tutela dell’ambiente.

Fare controlli più spesso

Mantenere l'auto in buone condizioni è fondamentale per contenere i costi di gestione a lungo termine. In particolare effettuare controlli regolari del livello dell'olio, della pressione degli pneumatici e dei fluidi del veicolo è il miglior modo per tenerlo in buono stato e prevenire guasti decisamente più gravi.

Come per la salute del nostro organismo, investire tempo e denaro nella manutenzione preventiva dell’auto può evitare spiacevoli e inattese conseguenze, oltre a prolungare la vita del veicolo.

Lavare l’auto e prenditene cura

Infine può essere consigliabile lavare regolarmente l'auto, soprattutto per prevenire la corrosione causata da sporcizia, sali stradali e agenti atmosferici. In questo modo l’auto si mantiene in salute nel tempo, contribuendo anche a mantenerne elevato il valore sul mercato qualora si decidesse di rivenderla. In conclusione, quindi, il miglior modo per risparmiare sulla manutenzione dell’auto è quello di prendersene cura giorno dopo giorno, investendo su soluzioni e interventi che la mantengano funzionale, bella e sicura nel tempo.