King Kong Work: oltre 130.000 prodotti per la sicurezza e abbigliamento da lavoro per soddisfare ogni esigenza aziendale

Realtà italiana che si occupa della produzione di abbigliamento da lavoro personalizzato, King Kong Work (www.kingkongwork.com) dispone di un ricco catalogo, in cui figurano oltre 130.000 alternative. Tantissimi prodotti dei top brand del settore, dai gilet da lavoro alle calzature antinfortunistiche, accompagnati da spedizioni celeri e preventivi online immediati, concepiti per garantire la sicurezza delle aziende clienti e migliorare immediatamente la loro immagine.

L’offerta dell’e-commerce è regolarmente aggiornata e suddivisa in pratiche categorie, così da rendere l’esperienza d’acquisto piacevole e serena. Per ciò che riguarda gli articoli, s’incontra abbigliamento da lavoro personalizzato, promozionale, ignifugo, multinorma, monouso, divise per hotel e ristoranti, felpe, pile, gilet e giubbotti. A ciò s’aggiunge un’ampia selezione di DPI, tra cui caschi da cantiere e guanti da lavoro.

Quanto ai marchi, sono stati accuratamente selezionati tra quelli più celebri e affidabili del settore. Alcuni esempi? Sottozero, Isacco, Rossini, Issaline, James Ross, Velilla e Portwest.

King Kong Work si fonda su pochi ma indispensabili valori: serietà, velocità e cura del cliente. è guidata, infatti, dall’obiettivo di diventare un partner affidabile per le aziende. Non a caso, dà forma ad un rapporto diretto con il proprio pubblico, senza intermediazioni, che nella maggior parte dei casi si traduce in una collaborazione a lungo termine.

Tra le aziende che hanno già scelto la proposta di King Kong Work possiamo ricordare Moby, Enel, Aeronautica Militare, Iperceramica, Unimpresa, Oltremare e Plasticfree.

Quanti desiderano ricevere un preventivo su misura possono rivolgersi al preparato servizio di assistenza, che elaborerà una risposta entro un’ora. Il customer care è accessibile tramite indirizzo e-mail, numero di telefono, form online e WhatsApp.

Recentemente King Kong Work ha inoltre aggiunto alla sua offerta due ulteriori garanzie espressione del valore unico della proposta:

· Ricamo garantito per 1 anno;

· Se la spedizione non si realizza entro 15 giorni, l’ordine è gratis.

Per garantire la completa serenità degli acquirenti viene applicata la politica “soddisfatto o rimborsato”. Per ciò che riguarda le spedizioni, invece, la merce neutra viene consegnata entro 24/48 ore, mentre per i prodotti personalizzati occorre attendere sette giorni.

Per realizzare i capi d’abbigliamento personalizzati King Kong Work si avvale di macchinari di ultima generazione e di tecnologie all’avanguardia, che assicurano un risultato di qualità superiore e durevole nel tempo. Tra le tecniche disponibili, infine, possiamo ricordare il ricamo, il ricamo 3D, il DTF (Direct To Film Termoapplicato), la serigrafia, la stampa digitale, in sublimazione o rifrangente (alta visibilità).

Desideri ricevere un preventivo immediato per le tue forniture di abbigliamento da lavoro personalizzato? Allora visita subito www.kingkongwork.com!