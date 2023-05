Quotidianità e mode nella Cuneo medievale: inaugurato il terzo capitolo della mostra in CRC

Ieri (mercoledì 17 maggio) alle ore 17, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), CRC Innova e F.T. Studio Ricerche Archeologiche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo hanno inaugurato il terzo episodio della mostra “Cuneo medievale. Scoprire la città invisibile” dedicato a “Personaggi e persone” nella Cuneo del 1400.



Dopo i saluti istituzionali, l’archeoantropologa Alessandra Cinti ha approfondito il ruolo della disciplina antropologica in un cantiere di restauro e le scoperte che possono derivare da questa figura.



Lo Spazio Innov@zione (via Roma, 17) ha aperto quindi le porte per il terzo e ultimo episodio che sarà visitabile con ingresso libero fino a domenica 25 giugno, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.



Per gruppi e scuole sono previste visite guidate al mattino previa prenotazione a mostracuneomedievale@gmail.com.



In occasione del terzo episodio dell’evento espositivo domani (venerdì 19 maggio) alle 16, si terrà una visita guidata gratuita alla scoperta delle tracce della Cuneo medievale nelle collezioni del Museo Diocesano di Cuneo, con prenotazione obbligatoria su fondazionecrc.it. Tutti i sabati fino al 24 giugno continueranno, inoltre, le visite guidate alla mostra in CRC e, a seguire, alla sezione archeologica del Museo Civico (tariffa ridotta di 2 euro a persona, pagamento in loco).



Per iscrizioni scrivere all’indirizzo mostracuneomedievale@gmail.com entro le ore 13 del venerdì precedente.



L’esposizione “Cuneo medievale. Scoprire la città invisibile” è promossa con il contributo di Fondazione CRC, il sostegno di Generali, ACDA, Giuggia, AGC, TESI, Bottero e Sedamyl e il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Cuneo.