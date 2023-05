I ragazzi dell'AFP si distinguono a livello nazionale

Un maggio strepitoso per i ragazzi dell'AFP che si sono distinti a livello nazionale, salendo sul podio.

Tutti meravigliosamente bravi e vincenti!

Il 7 maggio, a Firenze nell'ambito della terza esposizione nazionale dei capolavori (concorso nazionale CNOS FAP) i ragazzi del CFP Don Rossa di Dronero (Luca Biamonte, Nicolas Giordano e Shekhwat Keshav Singh preparati dalla Prof.ssa Paola Civalleri ed accompagnati dalla Tutor Alessandra Bonarelli, hanno conquistato un eccellente 3^ posto, distinguendosi per le competenze digitali applicate alle materie trasversali. "Sono emozionata ed estremamente orgogliosa per la prestazione dei ragazzi che dimostra la qualità della didattica della nostra scuola e le competenze distintive degli insegnanti e dello staff. Questa esperienza suscita autostima e dignità nei nostri allievi e sono certa che anche Don Rossa ne sarebbe fiero" - afferma la Dott.ssa Laura Demaria Direttrice del CFP Don Michele Rossa.

Come se non bastasse ieri (16/05/2023), a Udine, nell'ambito dei campionati nazionali di saldatura Welding junior cup Marco Carle che frequenta la 3^ del percorso di saldocarpenteria di Verzuolo si è classificato al 3^ posto ricevendo i seguenti premi:

una saldatrice portatile

una maschera per saldatura

un corso gratuito di formazione presso l'Istituto Italiano di Saldatura di Genova (di cui l'AFP è centro accreditato), che gli permetterà di acquisire la qualifica di Certificatore.

"L'impegno ed il rigore professionale che caratterizza la formazione di AFP ci permette di conseguire questi importanti risultati a livello nazionale. Pertanto sale la motivazione nei ragazzi, nei docenti ed in tutto lo staff di AFP, a riprova che la nostra scuola forma le maestranze tecnico professionali del futuro attualmente richiestissime dalle aziende del territorio. Ringrazio il Prof. Meirone Alessio che ha formato ed accompagnato i nostri allievi. I servizi di AFP, che il prossimo anno compirà 70 anni, sono apprezzati e valorizzati da tutti gli stakeholders e rappresentano un plus per il mondo del lavoro. Aggiungo altresì che l'aspetto educativo ed etico dei nostri allievi è un valore che sosteniamo e trasmettiamo ogni giorno" - dichiara il Direttore del CFP di Verzuolo Massimo Gianti.

Tutti i dipendenti dell'AFP manifestano soddisfazione e senso di appartenenza sottolineando l'importanza dei questi risultati che possono essere ottenuti solo grazie ad un magistrale gioco di squadra.