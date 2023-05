Busca, torna l'evento dell'albero della leva: protagonisti i bimbi nati nel 2022

Sabato 27 maggio ritorna per il secondo anno consecutivo l’iniziativa dedicata ai neonati buschesi, con la messa a dimora di un albero dedicato ai bambini della leva 2022, come previsto dal progetto comunale “Nuovi Nati – piccoli buschesi crescono” promosso in collaborazione con la Consulta della Famiglia.



“Quest’anno l’iniziativa - dicono le assessore Lucia Rosso e Beatrice Aimar – si amplia grazie ad un programma particolarmente ricco e pensato per tutte le età, bambini, ragazzi e famiglie: al mattino, l’albero della leva 2022 e il laboratorio per i piccoli 0-3 anni e, al pomeriggio, la festa di colori e allegria per tutti della Color fun! Gli eventi sono stati pensati in occasione della Giornata del gioco libero all’aperto, istituita dalla Regione Piemonte cui la Città aderisce per promuovere l’importanza della libertà di movimento e di gioco. Sarà anche un invito a conoscere i parchi e i parchi-gioco della nostra città. Tra gli altri, segnaliamo in particolare il Parco-giochi diffuso recentemente ampliato con nuove postazioni nel concentrico e nelle frazioni San Chiaffredo e Castelletto. I giochi sono stati creati partendo dalle idee dei bambini delle scuole primarie, coinvolti in una serie di laboratori creativi nei mesi scorsi”.



“L’iniziativa Nuovi nati. Piccoli buschesi crescono – dice il presidente della Consulta delle Famiglie, Massimiliano Marabotto - prevede una serie di attività finalizzate a dare il giusto risalto ad ogni bambino e ogni bambina che nasce e cresce. La messa a dimora ogni anno in primavera di un albero dedicato ai bambini della leva dell’anno precedente è un’iniziativa semplice, ma ricca di significato, arricchita quest’anno da un grazioso omaggio per tutti i piccoli realizzato dal gruppo Intrecci – Caritas. L’intera giornata di festa fa parte del mese di eventi Famiglia6Granda del Forum provinciale delle associazioni famigliari”.

Di seguito il programma:

Sabato 27 maggio

Piazza Giovanni Paolo II

Ore 10,30

Messa a dimora dell'Albero della leva 2022

Laboratorio 0- 3 anni "Radici ed ali per fiorire"

a cura degli educatori della Cooperativa Insieme a voi – Micronido Pachidù, grazie al progetto Il cerchio allargato – Famigliare

Omaggio a tutti i nati del 2022



Dalle ore 14,30

Color Fun

Passeggiata di colori e allegria!

Ritrovo: ore 14.00

Inizio: ore 15.00 walk- passeggiata colorata, percorso di circa 2 km facile adatto a tutti (anello piazza Papa Giovanni Paolo II – Parco Lungo Maira – via Giovanni Trimaglio – via IV Novembre - ritorno in piazza Papa Giovanni Paolo II)

Ore 16.00 party- holi party - la festa dei colori

Cosa portare: scarpe comode

Info: 393.3359136 - 393.9713328

In caso di maltempo l'evento è rinviato comunicando la data sulle pagine social: Comune di Busca e Color fun.