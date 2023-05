Calcio: Fossano, Matteo Solari verso la panchina dei blues

Mancherebbe solo l'ufficialità per Matteo Solari nuovo allenatore del Fossano.

Le voci, intensificatesi nelle ultime ore, danno per imminente l'accordo per la stagione 23/23, nella quale i blues ripartiranno dall'Eccellenza.

Il tecnico ligure, che da giocatore ha vestito la maglia dell'AC Cuneo 1905 in Serie D e Serie C, è reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Imperia. Negli anni precedenti aveva guidato anche il Vado in Serie D.

Un nome interessante per il nuovo corso fossanese dopo l'era Viassi.