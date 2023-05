Pallanuoto paralimpica: allo Stadio del Nuoto di Cuneo il campionato di serie A

Lo Stadio del Nuoto di Cuneo sarà teatro, nel fine settimana, di grandi partite della Serie A di pallanuoto paralimpica, con la disputa del girone di ritorno del concentramento centro-nord del campionato.

Organizzazione a cura della ASD Granda Waterpolo Ability, con il supporto della delegata regionale FINP Lorenza Bar e del CSR, naturalmente con la supervisione dei referenti nazionali pallanuoto FINP.

Si affronteranno, oltre ai padroni di casa della Granda Waterpolo Ability: Crazy Waves Pisa, Rari Nantes Florentia e la Waterpolo Ability Lombardia.

Andrea Gallone, vice presidente della Granda Waterpolo Ability: "Per noi è un onore la presenza del presidente FINP Roberto Valori, del segretario Roberto Daffini e del direttore tecnico della nazionale italiana Mario Giuliano. Abbiamo già organizzato eventi ma mai di questa portata e rilevanza, sono sicuro che andrà bene e può essere la base per organizzare al meglio i prossimi eventi ufficiali. Sarà un momento di grande agonismo sano, divertimento ma senza distogliere lo sguardo dalla classifica per le qualificazioni alle final six."

IL PROGRAMMA

Sabato 20 maggio

- 18,45: RN Florentia-WPA

- 20,00 Crazy - Granda

Domenica 21 maggio

- 9,00 Granda - WPA

- 10,30 Florentia - Crazy

- 15,00 Florentia - Granda

- 16,30 Crazy - WPA