Sci di fondo: Romano, Carollo e Gallo nel gruppo Milano Cortina 2026

Sono state ufficializzate le squadre nazionali di sci di fondo per la stagione 23/24.

Farà parte del gruppo Milano Cortina 2026 il demontese classe '97 Lorenzo Romano, portacolori del CS Carabinieri. Con lui anche il 2003 Martino Carollo e, tra le donne, Elisa Gallo (2003), talenti cresciuti nello Sci Club Entracque Alpi Marittime.

Il team si conferma un punto di riferimento per il movimento, portando in Nazionale anche il tecnico Tommaso Custodero, che sarà nello staff come braccio destro di Markus Cramer.