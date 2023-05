All’Iris di Dronero “Prove di crescita” incontro per genitori con figli adolescenti

A Dronero, in occasione del ciclo di incontri “Il Centro per le Famiglie in viaggio”, il cinema teatro Iris ospiterà la serata “Prove di crescita. Spunti e riflessioni sull’Adolescenza”, rivolta ai genitori con figli in età tra gli 11 e i 15 anni.



Appuntamento giovedì 25 maggio alle ore 20.45, per un importante confronto e preziose riflessioni.



Si intitola “Il Centro per le Famiglie in viaggio” il ciclo di incontri che il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, da novembre 2022 a giugno 2023, sta organizzando in varie città del territorio, per far conoscere le sue diverse attività rivolte alle famiglie. Un’iniziativa che coinvolge varie associazioni e Comuni del territorio, con l’obiettivo di promuovere l’informazione ed il dibattito su diverse tematiche di cui si occupa il servizio consortile.



Introdotta da Elisa Dani, all’Iris di Dronero interverrà la dottoressa Elisa Tavera psicologa e psicoterapeuta del Centro per la famiglia del Consorzio socioassistenziale del Cuneese.



“Porta il tuo smartphone… Ti servirà!” incuriosisce questa scritta che si legge sulla locandina dell’evento. La serata, con il sostegno della Fondazione CRC, è organizzata in collaborazione con il Comune di Dronero e l’associazione FamigliARE.



L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con possibilità di prenotazione scrivendo a centro.famiglie@csac-cn.it. Per informazioni 0171 334181.