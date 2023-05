Andrea Giraudo alla Confraternita del Gonfalone di Dronero

A Dronero questo pomeriggio, giovedì 18 maggio, organizzato da Espaci Occitan si terrà presso la Confraternita del Gonfalone l’incontro “Donne, cavalieri e astuzie d'amore tra oc e oïl: 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐜𝐚 𝐞𝐉𝐨𝐮𝐟𝐫𝐨𝐢 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬”.



Appuntamento alle ore 17 con Andrea Giraudo, dottore di ricerca in “Filologia e critica” presso l’Università degli Studi di Siena e l’École Pratique des Hautes Études-PSL Paris, nonché assegnista di ricerca in Filologia romanza all’Università di Torino.



“Poco noti al grande pubblico, i duecenteschi romanzi in versi Flamenca (occitano) e Joufroi de Poitiers (francese) consentono non solo di guardare a dame, cavalieri e amori cortesi da un punto di vista diverso e complementare rispetto alla lirica, ma aprono anche interessanti prospettive su due mondi, quello d’oc e quello d’oïl, necessariamente connessi tra loro a tutti i livelli, come i testi presentati nella conferenza.”



L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Confraternita del Gonfalone di Dronero e fa parte della rassegna “Latino, oc e oïl: testi e lingue medievali dall’Atlantico al Po - Un maggio medievale con l’Espaci Occitan aspettando Anciue la Fiera degli Acciugai”, realizzata con il sostegno della Regione Piemonte.



Ingresso libero. Per informazioni Espaci Occitan, tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org.