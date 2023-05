E' tornata la neve: posticipata l'apertura del Colle dell'Agnello

Il maltempo di questi giorni che ha riportato la neve in quota è la causa del rinvio della riapertura dell’ultimo tratto della strada provinciale 251 del colle dell’Agnello e del corrispondente valico (a quota 2.744 m) in alta valle Varaita che non riapre giovedì 18 maggio, com’era auspicabile.

Le previsioni annunciano neve oltre i 2.000 metri per cui Provincia e autorità del Dipartimento francese del Queyras hanno concordato di non aprire al transito tutta la strada provinciale che era già parzialmente percorribile per un tratto di circa cinque chilometri a monte di Chianale dall’ex dogana fino alla località Pian dell’Agnello.

La situazione sarà aggiornata lunedì 22 maggio con un incontro tra amministratori e tecnici della Provincia e francesi.