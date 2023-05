Cuneo Volley, gran colpo per il progetto "Fioi": Mario Barbiero è il nuovo Direttore Tecnico delle giovanili (VIDEO)

Dalle parole ai fatti. Appena 15 giorni dopo essere stato presentato, il progetto "Fiöi" di Cuneo Volley sta prendendo forma. E che forma. Grandissimo colpo quello messo a segno dal presidente Gabriele Costamagna ed il suoi collaboratori, che si sono accaparrati uno degli allenatori più esperti e competenti del panorama pallavolistico nazionale.

A guidare la pattuglia di tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla pallavolo cuneese, ma non solo, è stato chiamato Mario Barbiero, un lungo passato nelle giovanili azzurre passato negli ultimi anni alla serie A, dove ha guidato tra gli altri per ben due stagioni anche il VBC Mondovì n serie A2. Ed in terra monregalese Barbiero la lasciato un ricordo indelebile, dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano.

A Cuneo sarà Direttore Generale del settore giovanile. Che vuole crescere, espandersi per diventare uno dei punti di riferimento nella pallavolo italiana maschile. Lo ha detto a chiare lettere il presidente Gabriele Costamagna a margine della conferenza stampa di presentazione di Mario Barbiero, tenutasi nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio al palazzetto dello sport di Busca:

La scelta di Busca non è certo a caso: l'amicizia e la collaborazione tra la società buschese e quella di Cuneo è sempre stata forte e tradizionalmente collaborativa. Indimenticabili le stagioni dei biancoverdi con Giorgio Salomone in panchina; l'allora responsabile tecnico del settore giovanilie di Piemonte Volley portò i suoi ragazzi a disputare, proprio con la maglia di Busca, in quel palazzetto, campionati entusiasmanti in serie B1, in pratica l'attuale A3. "Voglio che i ragazzi imparino ad assaporare il piacere di allenarsi e giocare in un vero palazzetto", ha detto Mario Barbiero a margine della sua presentazione.

La collaborazione avrà come sempre il sostegno dell'amministrazione buschese, che prima con l'ex sindaco Luca Gosso ed oggi con l'attuale primo cittadino Marco Gallo saranno a fianco del progetto Fioi, inizialmente mettendo a disposizione la loro struttura, ma con sviluppi di collaborazione maggiori nel tempo come precisa lo stesso sindaco:

Vi proponiamo ora il video integrale della conferenza stampa, introdotta dal responsabile del settore Giovanile Daniele Vergnaghi, con le parole di elogio per il nuovo direttore tecnico da parte del consigliere delegato al settore giovanile Alessandro Marino. E, naturalmente, il discorso di un pacato ma entusiasta Mario Barbierto, che spiega nei dettagli quale sarà il suo lavoro a Cuneo: "Nei giovani c'è il futuro dello sport e i primo a crederci dobbiamo essere noi"