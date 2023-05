A Cuneo l'incontro "Il PNRR in provincia: strumenti di supporto, orientamenti e prospettive"

Martedì 23 maggio 2023 dalle 14.30 alle 16.30 presso la Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo (C.so Dante Alighieri, 41) si terrà l’incontro Il PNRR in provincia di Cuneo: strumenti di supporto, orientamenti e prospettive, organizzato nell’ambito del progetto “RIPAL - Rete per l'Innovazione e la Professionalizzazione delle Amministrazioni Locali” finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con il bando “Next Generation WE - Competenze, strategie, sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni”.

Con questo bando, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha messo a disposizione risorse per perseguire l’obiettivo di contribuire a rafforzare le condizioni affinché gli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest possano gestire in maniera efficace ed efficiente le opportunità di finanziamento rese disponibili dal PNRR.

Ad inizio 2022 il Comune di Cuneo, in Partenariato con la Provincia di Cuneo, ha presentato il Progetto “RIPAL - Rete per l’innovazione e la Professionalizzazione delle Amministrazioni Locali”, il cui obiettivo generale è fornire al personale degli Enti Locali della provincia di Cuneo gli strumenti e le competenze necessari per agire localmente sul fronte delle sfide del PNRR.

Il convegno del 23 maggio 2023 rappresenta al tempo tesso un momento formativo, informativo e di coinvolgimento che segna la conclusione del progetto.

La prima parte “Servizio di Supporto PNRR – Provincia di Cuneo”, rivolta soprattutto a funzionari e amministratori degli enti locali della provincia di Cuneo, è dedicata alla presentazione della nuova piattaforma informatica della Provincia che mette a disposizione informazioni sulle linee di finanziamento del PNRR che interessano maggiormente i Comuni della provincia. Sarà inoltre fatto un breve cenno ai canali istituzionali di informazione attivati nei mesi dai soggetti coinvolti nella gestione del PNRR a livello nazionale.

La seconda parte del convegno “L’implementazione del PNRR in provincia di Cuneo”, è invece tesa a fornire alla cittadinanza e ai partecipanti interessati un quadro dei principali interventi finanziati dal PNRR in provincia di Cuneo, con un focus sui progetti della Provincia, del Comune e del Consorzio Socio-Assitenziale del Cuneese. Il proposito è quello di coinvolgere un pubblico più ampio possibile per sostenere la diffusione delle informazioni riguardo le principali trasformazioni che avverranno nei prossimi mesi sul territorio dei Comuni cuneesi.

All’appuntamento interverranno, oltre ad Amministratori e funzionari rappresentati di Comune di Cuneo e Provincia di Cuneo, anche la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese.

Per partecipare è necessario iscriversi al link che si trova nella locandina dell’evento allegata. È raccomandata la partecipazione in presenza, ma per chi fosse impossibilitato è prevista la possibilità di collegarsi online segnalandolo nel form.