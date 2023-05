Barge: in località San Martino il nuovo parcheggio pubblico

E’ stato ufficialmente aperto il giorno mercoledì 17 maggio 2023 un nuovo parcheggio pubblico, interamente realizzato dalla Società ITT Italia S.r.l. e ubicato in località San Martino di Barge presso la sede della Società stessa sita in San Martino.



Si tratta di un ampio parcheggio pubblico, sottostante ad un parco fotovoltaico, con libero accesso dalla strada Via San Martino, che sarà aperto tutto l’anno, 24 ore su 24, a disposizione di tutti e potrà ospitare ben 173 veicoli.



Il Sindaco di Barge Ivo Beccaria esprime soddisfazione per l’opera realizzata grazie alla collaborazione pubblico/privato, senza costi per il Comune di Barge né in fase realizzativa né in fase gestionale, che andrà a vantaggio dell’intera comunità. Tale intervento potrà contribuire ad alleviare significativamente il problema dei parcheggi nella zona della frazione di San Martino anche in occasioni di manifestazioni pubbliche con occupazione delle Piazze Perassi e Don Palme e viene incontro altresì all’esigenza di operare un risparmio sui costi dell’energia elettrica.



I lavori sono stati resi possibili grazie alla convenzione siglata dal Comune di Barge e dalla Società ITT Italia S.r.l., a carico della quale saranno tutte le responsabilità civili e penali verso gli utilizzatori del parcheggio, così come le verifiche periodiche come da disposizione di legge. La Società ITT dovrà altresì destinare esclusivamente l’utilizzo dell’area a quanto disposto dalla convenzione stessa, mantenere in efficienza e sicurezza le strutture e gli impianti tecnologici, assicurare l’area di utilizzo pubblico per danni da responsabilità civile causati dalle strutture esistenti. Sull’area in argomento è stato costituito un vincolo perenne di destinazione ad uso pubblico. È in fase di valutazione la successiva installazione di colonnine di ricarica. La durata della convenzione con l’ITT sarà di 30 anni.