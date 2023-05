Il ministro Santanchè a Cuneo: “La Granda sempre più attrattiva con nuove offerte di turismo e cicloturismo” [VIDEO]

“Per il Governo e l'economia italiana il turismo è un asset fondamentale. Conta il 13% del PIL ma dobbiamo fare molto di più. Anche Cuneo e provincia sono sempre più attrattive con nuove offerte turistiche e cicloturistiche”. Con queste parole il Ministro al Turismo Daniela Santanchè ha iniziato la visita nella sede dell'ATL del Cuneese questa sera, venerdì 19 maggio.

Ad accoglierla il presidente Mauro Bernardi, la direttrice Daniela Salvestrin e i consiglieri ATL Gabriella Giordano e Rocco Pulitanò. Ad accompagnarla la deputata di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro e il consigliere regionale Paolo Bongioanni, presidente gruppo consiliare FDI. Presenti anche il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia William Casoni, il capogruppo FDI in consiglio comunale a Cuneo Massimo Garnero (fratello di Daniela Santanchè), il coordinatore cittadino FdI di Cuneo Denis Scotti, il presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris, il direttore Cônitours Armando Erbì e diversi attori del settore.

“Dobbiamo lavorare affinchè anche le destinazione turistiche meno note possano emergere. Per noi è fondamentale anche il turismo della montagna. Con la crisi della neve ad esempio abbiamo messo a disposizione 30 milioni e aperto bandi per il turismo della montagna oltre a risorse covid per finalità turistiche. Per noi quello della montagna è un turismo che vogliamo sostenere, ma è anche il settore che ha pagato il prezzo più alto nella pandemia, ed è per questo che il Governo lo deve sostenere e finanziare. Infine anche l'efficientamento energetico è una sfida del turismo”, ha aggiunto il ministro Santanchè.

“Un’occasione importante – dichiarano i vertici dell’ATL del Cuneese – per evidenziare l’impegno di tutto un territorio volto alla crescita di un turismo di qualità. Ringraziamo il ministro per questo incontro, certi che una maggior sinergia tra gli enti territoriali e lo Stato possa portare a risultati significativi e duraturi”.

Il ministro Santanchè: “Mi complimento per il lavoro svolto dall'ATL del Cuneese per un turismo che sia sempre più sostenibile sia in termini ambientali che sociali. Questa è la strada che tutti insieme dobbiamo percorrere in stretta collaborazione con l'ENIT".

Inevitabile infine un passaggio sulla questione peste suina africana che potrebbe portare a forti limitazioni del turismo outdoor in zona rossa (in Granda per il momento c'è il Comune di Saliceto): “Non è di mia competenza ma ne ho già parlato con il ministro Lollobrigida. Considerato che la PSA ha ricadute sul turismo è evidente che ce ne occuperemo. Siamo una squadra di Governo unita che condivide strategia e visione industriale della Nazione. Dunque sapremo dare risposte più veloci”.

Dopo la visita in ATL il ministro ha presenziato al convegno “Il turismo outdoor, presente e futuro per il Cuneese” nel Centro Incontri della Provincia, alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio.