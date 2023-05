Lesegno ha il suo nuovo campetto polivalente

Un nuovo spazio all’aperto per i giovani e per praticare attività sportiva. Lesegno oggi pomeriggio, venerdì 19 maggio, ha ufficialmente inaugurato il campetto sportivo polivalente.



Una strutta aperta a tutti, realizzata dal Comune che ne è gestore, con un contributo di circa 90mila euro. Un intervento molto atteso e apprezzato in paese, soprattutto dalle scuole che lo potranno utilizzare con comodità grazie alla sua ubicazione accanto all’edificio scolastico.



Il taglio del nastro, causa maltempo, è avvenuto al chiuso, ma alla presenza di moltissime autorità civili e militari, intervenute insieme ai bambini delle scuole e a una rappresenta della LPM Pallavolo Mondovì e del Vicoforte Volley Ceva.



“È un momento di grande emozione - ha detto il sindaco, Emanuele Rizzo - vedere che così tante persone hanno raggiungo Lesegno per condividere questa inaugurazione con noi ci riempie di orgoglio. Ringrazio il dirigente scolastico professor Bruno Gabetti, maestre, gli alunni, i sindaci che sono oggi qui presenti (Ceva, Niella Tanaro, Farigliano, San Michele Mondovi, Viola, Mombasiglio, Nucetto), Fondazione CRC (rappresentata da Davide Merlino), le autorità militari, don Marco e tutte le associazioni, vero cuore pulsante del nostro paese: la Proloco La Prata, l’Acli e Lesegno Vive”.



All’inaugurazione ha partecipato anche il vice presidente del consiglio regionale, Franco Graglia, che ha rivolto un pensiero speciale ai bambini presenti per l’attenzione dimostrata, ricordando quanto sia importante investire sui giovani e nelle scuole.



Per la Provincia di Cuneo è intervenuto il consigliere Pietro Danna, che ha portato il saluto del presidente Luca Robaldo, sottolineando il valore di un progetto come questo che mette insieme giovani e sport. Il campetto sarà aperto a tutti e accessibile tramite gettoniera che consentirà di entrare, accendere l’illuminazione e giocare.



Nonostante il maltempo le squadre di volley, che avrebbero dovuto fare una dimostrazione di gioco, hanno voluto essere presenti per condividere questo importante momento.



Per la LPM Pallavolo è intervenuta la vice presidente Ilaria Boetti che ha sottolineato l’importanza dello sport e l’impegno che la società rossoblù mette in campo sia per la serie A, ma soprattutto per il settore giovanile.



A nome della scuola la maestra Serenella e il dirigente Gabetti hanno ringraziato il sindaco per aver coinvolto e unito così tante e diverse realtà, mettendo al centro i giovani, coinvolgendo sempre attivamente la scuola.