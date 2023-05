Maltempo, apre la Sala operativa di Protezione Civile della Provincia

Il Settore Protezione civile e Viabilità della Provincia comunica l’apertura della Sala Operativa Protezione civile a partire dalle ore 8 di sabato 20 maggio e almeno fino alle ore 8 di lunedì 22 maggio.

Inizia a mettersi in moto la macchina per la gestione di eventuali frane ed esondazioni, che si prevedono anche molto estese, delle prossime 48/72 ore.

La provincia di Cuneo è infatti ad alto rischio per l'ondata di maltempo e di precipitazioni in arrivo, tali da aver fatto diramare l'allerta arancione nelle valli e nella pianura. L'intensificazione dei fenomeni, inizialmente previsti dalla serata odierna, si è invece verificata già nel corso della mattinata, con i fiumi al momento sotto la soglia di guardia ma già sorvegliati speciali in vista degli ingenti quantitavi di pioggia attesi fino alla giornata di domenica 21 maggio.

Al momento la situazione dei fiumi è sotto il livello di guardia. Questo il Po a Paesana

Il torrente Agliasco

Il fiume Ellero a Mondovì