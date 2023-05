Maltempo, domani Cuneo tiene aperte le scuole comunali. Manassero: "Monitoraggio costante delle piogge"

Con decreto del presidente della Provincia, Luca Robaldo, domani, 20 maggio, le scuole superiori in tutto il territorio provinciale resteranno chiuse. La decisione è stata assunta nel corso di un coordinamento che si è svolto nel pomeriggio di oggi in Prefettura, e a cui ha preso parte la sindaca Patrizia Manassero. Le precipitazioni che, secondo le previsioni del Centro Funzionale di Arpa Piemonte, sono attese in intensificazioni potranno portare disagi alla circolazione. Di qui la decisione prudenziale di emettere il decreto da parte del Presidente Robaldo.



D’intesa con la Prefetta di Cuneo, invece non si è ravveduta la necessità di chiudere le scuole di competenza comunale. Pertanto scuole elementari e scuole medie del Comune di Cuneo resteranno regolarmente aperte.



Da parte dei tecnici del Comune di Cuneo è in corso il monitoraggio attraverso la strumentazione delle rete pluvio-idrometrica comunale e regionale e sono inoltre state attivate due pattuglie di monitoraggio incaricate di verificare sul territorio le conseguenze legate all’evoluzione di piogge e deflussi. Vista la situazione in atto, il Piano Comunale di Protezione Civile prevede il monitoraggio e la possibile attivazione del Centro operativo Comunale, qualora se ne ravvisasse la necessità, sempre in stretto contatto Regione, Provincia e Prefettura.



“Monitoriamo e osserviamo con attenzione l’andamento delle piogge affinché si possa tempestivamente rispondere a ogni criticità che si possa venire a creare. Al momento la situazione è sotto controllo e non preoccupa, di qui la decisione di tenere aperte le nostre scuole. Il nostro pensiero a chi invece versa in gravissime condizioni a causa delle piogge, in Emilia Romagna”, le parole della Sindaca Patrizia Manassero.