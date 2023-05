Maltempo: situazione sotto controllo a Ceva

"Per le nostre zone val Tanaro compresa, classificate con la lettera F, il bollettino ARPA prevede per la giornata di domani un' allerta gialla con fenomeni localizzati che quindi non dovrebbero essere particolarmente preoccupanti. Si raccomanda tuttavia la massima prudenza".



Così il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone.





"In questo momento è stata sospesa ogni tipo di manifestazione per la sicurezza di tutti. Teniamo comunque monitorata la situazione, soprattutto per le precipitazioni in Alta Valle Tanaro, da cui conseguentemente dipende la situazione di Ceva".