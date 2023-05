Mollo Noleggio: a Pradamano (UD) il 49° centro in Italia. Acquisita la PMP

Dopo le acquisizioni finalizzate nel 2022 delle aziende Monia Noleggi (Forlì) e Parmiani Noleggi (Montagna in Valtellina - SO), Mollo Noleggio procede spedita nella sua politica di espansione capillare sul territorio nazionale cogliendo tutte le opportunità interessanti offerte dal mercato.

Mollo Noleggio ha infatti acquisito l'azienda di noleggio PMP con sede a Pradamano, in provincia di Udine, segnando così il suo ingresso in Friuli Venezia Giulia.

Fondata nel 1991 nella laboriosa provincia friulana per iniziativa dei due fratelli Maurizio e Paolo Paravan, la PMP nel corso della sua storia si è specializzata nel business del noleggio, con e senza operatore.

Oggi vanta un moderno parco macchine, comprendente piattaforme aeree, mezzi movimento terra ed autocarri. A seguito dell'acquisizione, l’attività di PMP è stata completamente integrata all’interno dell’organizzazione di Mollo Noleggio.

Con l’ingresso di PMP all’interno del proprio Gruppo, Mollo Noleggio espande così la propria presenza non solo nel Triveneto, dove è già operativa con i centri di Sona (Vr), San Giorgio in Bosco (Pd), Albignasego (Pd) e Venezia, ma anche a livello nazionale: Pradamano (Ud) diventa infatti il 49° centro Mollo attivo in Italia.

Questa operazione oltre ad ampliare la rete distributiva di Mollo Noleggio, porterà valore al territorio, come spiega Mauro Mollo, Presidente di Mollo Noleggio: “Dal punto di vista commerciale, PMP è un marchio con ottime referenze in Friuli e ha un modello di business caratterizzato da grande flessibilità rivolto in particolare alle piccole imprese. Affidandosi ora al nostro Gruppo, questi clienti potranno contare su una struttura altrettanto pronta e flessibile che garantirà loro una gamma di attrezzature e servizi ampia e di qualità.

La nostra azienda inoltre è da sempre attenta alla sicurezza: per questo motivo, come in tutti i nostri centri anche a Pradamano allestiremo una "super" officina con meccanici specializzati nella costante manutenzione dei mezzi".

Con l'acquisizione di PMP, cresce anche la squadra Mollo Noleggio: "Desidero dare il benvenuto al personale di PMP nel nostro team - prosegue Mauro Mollo - siamo sempre lieti di accogliere nuovi collaboratori nel nostro Gruppo, con i quali condividere competenze reciproche e ambizione comune per migliorare continuamente il servizio che forniamo ai nostri clienti".