La pioggia insistente causa un fronte di frana a Sant'Albano Stura, lungo la Statale 28 del Colle di Nava

Nel Fossanese si segnala, oltre alla necessità di costante monitoraggio della rete delle principali canalizzazioni irrigue, una prima visibile conseguenza relativa a uno smottamento causato dalle forti precipitazioni di venerdì 19 maggio.



Nel territorio di Sant'Albano Stura infatti, a pochi metri dai confini con Fossano, all'altezza del chilometro 10+500m della Statale 28 del Colle di Nava, le piogge intense hanno provocato un fronte di frana che intorno alle 19 di oggi ha interessato il pendio a monte della strada, facendo scivolare il materiale di qualche metro verso il basso.



Sul posto sono immediatamente giunti alcuni mezzi della protezione civile e dell'Anas, per monitorare la situazione.



La massa di terra e pietre precipitata in direzione della Statale non ha comunque interessato la carreggiata e dunque il traffico non è stato interrotto, ma la situazione verrà tenuta sotto controllo durante la serata e la notte, visto anche il perdurare della pioggia che le previsioni indicano costante fino almeno alla serata di domani, sabato 20 maggio.