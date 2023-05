Anche gli alpini di Confreria, Cerialdo, Dronero e Cuneo alla 94^ Adunata

Nei giorni 12 - 13 e 14 maggio un gruppo di Alpini delle sezioni di Confreria, Cerialdo, Dronero e Cuneo Centro si è recato, insieme ad alcuni familiari, ad Udine dove era in programma la novantaquattresima Adunata dell’Associazione Nazionale Alpini.

Nonostante la pioggia, che ha quasi sempre imperversato, sono stati visitati la laguna di Grado, il Sacrario di Redipuglia e la parte alta della Città di Udine.

La domenica gli Alpini hanno sfilato per le vie di Udine, applauditi da due ali di folla. La giornata si è poi conclusa presso l’Hotel Villa Patriarca di Mirano, dove è stato consumato il pranzo, per fare poi ritorno a casa in tarda serata.