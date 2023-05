Motivi per la rapida crescita degli NFT nel 2020

Le attività non fungibili, o NFT, sono cresciute esponenzialmente di recente. L'innovazione sembra radicarsi con il volume degli scambi e il mercato in continua espansione. Oggi, gli NFT continuano ad attrarre più persone. Questo crescente interesse ha principalmente guidato la domanda e le esigenze di NFT. Ma questo non è il quadro completo.

Prima di poter esplorare cosa ha guidato la rapida crescita degli NFT nel 2020, è essenziale capire cosa comporta questa innovazione o concetto. Gli NFT sono asset digitali unici basati su blockchain che rappresentano un asset fisico o digitale. Ad esempio, potresti avere un NFT per un'opera d'arte. Puoi anche avere un NFT per un video clip. Inoltre, se ti piacciono gli investimenti in criptovalute, potresti prendere in considerazione l'idea di conoscere l'investimento in Bitcoin e petrolio.

Gli NFT sono unici e non intercambiabili. Poiché funzionano su tecnologia blockchain, è impossibile eliminarli, copiarli o manipolarli una volta registrati sulla blockchain. Gli NFT hanno creato nuove possibilità finora inimmaginabili. Ad esempio, prima degli NFT, era praticamente impossibile collezionare arte digitale. Chiunque potrebbe copiare, rubare o condividere l'arte digitale di un'altra persona online.

Effetti del COVID-19

Anche se questo può sembrare strano, la pandemia di COVID-19 ha svolto un ruolo significativo nella rapida crescita degli NFT nel 2020. Quando la pandemia ha colpito, molti governi hanno imposto condizioni rigorose per impedire un'ulteriore diffusione. Tra questi c'erano blocchi che sconvolgevano la vita di tutti i giorni, con le aziende che chiudevano e le persone che rimanevano a casa.

Secondo alcuni esperti, le contromisure COVID-19 dovevano guidare la creatività e l'innovazione. C'è stato un enorme aumento della creatività e dell'innovazione mentre le persone cercavano di esplorare come la tecnologia potesse aiutare a superare le loro sfide. Ad esempio, molte persone sono state rese senza lavoro, e questo le ha spinte a pensare a modi innovativi per fare soldi e sopravvivere.

È molto probabile che l'ambiente innovativo intensificato a seguito del dolore economico indotto dalla pandemia abbia anche innescato un maggiore interesse per gli NFT. Artisti e altri creativi che non potevano mostrare le loro opere nei musei e in altri luoghi hanno iniziato a pensare a modi per fare lo stesso mentre erano ancora bloccati. Da qui l'idea degli NFT.

Credere negli NFT

Un altro fattore scatenante per la rapida crescita degli NFT nel 2020 è stata la crescente convinzione nel concetto. Gli NFT esistono già dal 2014. Il 2014 e il 2020 hanno presentato un'adeguata finestra di opportunità per costruire la fiducia in questa innovazione. Quando gli artisti e gli altri appassionati di NFT hanno iniziato a vedere la realtà del concetto, comprese alcune vendite piuttosto impressionanti di NFT, sono diventati più fiduciosi nell'idea.

Comunità in crescita e valore sociale

La rapida crescita degli NFT potrebbe anche essere dovuta al valore sociale associato al possesso di NFT. Possedere NFT può rendere uno più "popolare" e "socialmente accettato" all'interno della comunità crittografica. Quando le persone se ne sono rese conto, hanno iniziato a investire in NFT. Che si tratti di creatori o acquirenti, questa tendenza ha spinto gli NFT a diventare più popolari.

Man mano che le criptovalute continuano a crescere, aumenta anche il valore sociale degli NFT. Chiunque vorrebbe far parte di una "comunità esclusiva" di proprietari o partecipanti NFT. Ha fornito l'opportunità di interagire con celebrità e altri grandi nomi nel mondo delle criptovalute e oltre.

La rapida crescita degli NFT di recente è abbastanza sorprendente. Tuttavia, comprendendo il concetto e le opportunità che presenta, possiamo iniziare a capire questa crescita massiccia e persino prevedere la sua traiettoria di crescita futura.