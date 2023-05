Tutti i vantaggi aziendali dell’utilizzo delle buste plastica personalizzate con logo

In un mondo che sta cercando di lavorare per una svolta a tutela dell’ambiente e di virare verso tutto ciò che è ecosostenibile al fine di ridurre l’impatto aziendale sull’ambiente, le buste plastica personalizzate con il logo e il nome dell’azienda possono sembrare fuoriluogo. Nonostante ciò il loro utilizzo è ancora preferito da molte aziende all’utilizzo di altre shopper personalizzate per i vantaggi che la plastica offre per il confezionamento e il trasporto. A favore di queste aziende c’è da dire che oggi non sono solo le buste di plastica biodegradabili a ridurre l’impatto ambientale ma anche le comuni buste di plastica che provengono dal riciclo e che sono destinate al riciclo una volta che è terminata la loro vita utile.

Qual è l’utilità per un’azienda di creare buste personalizzate plastica?

Oggi un’azienda può scegliere di ricorrere a materiali diversi - in base al budget che ha a disposizione, al pubblico che vuole raggiungere e all’obiettivo che vuole raggiungere – per la realizzazione di shopper personalizzate con logo e il nome dell’azienda. La scelta delle buste plastica personalizzate può essere fatta per uno dei seguenti scopi in particolare ma poi in genere contribuisce a raggiungere anche gli altri nella stessa lista:

promuovere il marchio tra i clienti e migliorare la visibilità dell'azienda

creare un’immagine unica e riconoscibile dell’azienda che la renda ben distinguibile dalla concorrenza

far sentire speciale il cliente e dargli la percezione di un acquisto di valore e così migliorare la sua esperienza di acquisto

impegnarsi per la sostenibilità ambientale e per aumentare anche la reputazione di azienda sensibile all'ambiente quando essa sceglie di utilizzare materiali ecosostenibili come le buste di plastica che vengono già dal riciclo e che possono essere riciclate ma anche quando sceglie buste di plastica biodegradabili o compostabili.

Per quali aziende sono utili le buste plastica personalizzate?

Aziende di diversi settori possono trovare la loro utilità nell’uso di sacchetti di plastica personalizzati con il logo e il nome della loro azienda:

i negozi al dettaglio ne possono fare uso per confezionare e trasportare prodotti come capi d’abbigliamento, articoli per la casa, libri, oggettistica e altro ancora

i ristoranti e le catene di fast food ne possono far uso per la consegna a domicilio di cibo e bevande

le aziende che partecipano a eventi e fiere li possono usare per distribuire campioni di prodotti, materiali promozionali e altro ancora nel corso degli eventi a cui partecipano

le aziende del settore cosmetico li possono usare per confezionare e trasportare prodotti cosmetici come trucchi, prodotti per la cura della pelle, profumi e altro ancora

le aziende del settore farmaceutico possono ricorrere a loro per confezionare e trasportare farmaci, dispositivi medici e altri prodotti a questi correlati

le aziende che vendono oggetti ingombranti e pesanti le possono usare perché sono shoppers robuste e resistenti adatte per il confezionamento e trasporto dei loro prodotti.

Quali sono i vantaggi che offrono rispetto alle shopper carta personalizzate?

Le buste di plastica sono preferibili rispetto a quelli di carta perché:

sono generalmente più resistenti dei sacchetti di carta e questo consente loro di contenere più oggetti pesanti e di essere riutilizzati più volte senza rompersi

offrono una maggiore protezione in caso di contatto con acqua, pioggia

nel caso di macchie si possono pulire

sono generalmente meno costosi dei sacchetti di carta personalizzati, a vantaggio per le aziende che hanno un budget limitato per il marketing

nella versione di sacchetti biodegradabili e compostabili, sono più ecosostenibili dei sacchetti di carta.

Quali sono i loro vantaggi rispetto alle shopper cotone, alle shopper iuta e a quelle in tnt personalizzate

Anche rispetto ai sacchetti di cotone, a quelli di iuta e a quelli in tnt personalizzati risultano più vantaggiosi sotto diversi punti di vista:

i sacchetti di plastica personalizzati generalmente costano meno dei sacchetti di cotone, di quelli di iuta e di quelli di tnt personalizzati, il che li rende una scelta più economica per le aziende che hanno un budget limitato per il marketing

i sacchetti di plastica personalizzati sono più pratici e leggeri, questo li rende più facili da maneggiare, trasportare, immagazzinare, riutilizzare e smaltire

i sacchetti di plastica personalizzati sono resistenti all'acqua e proteggono i contenuti dai danni causati dall'acqua o dall'umidità.

Gli svantaggi delle buste di plastica

Oggi la maggior parte delle buste di plastica proviene dal riciclo e quando essi vengono riutilizzate e smaltite bene sono destinate a diventare materia prima per altre shoppers. Il loro impatto negativo sull'ambiente e il loro contributo alla produzione di rifiuti plastici sono notevolmente ridotti rispetto al passato, per cui le aziende possono continuare ad usarle senza correre il rischio di danneggiare l’ambiente ed essere additate come aziende irrispettose dell’ambiente.

Uno svantaggio dal loro utilizzo può essere il fatto che rischiano di dare un’immagine incoerente dell’azienda quando i prodotti che questa vende sono prodotti naturali, biologici o prodotti di lusso. In questi casi è meglio scegliere buste in altro materiale che si adatta meglio all’immagine dell’azienda.