A Caraglio lo spettacolo "Il chicco di grano", una favola dal sapore antico

Domenica 28 maggio ore 16.30 presso la Chiesa di San Paolo a Caraglio, andrà in scena “Il chicco di grano”, una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull'amore per la natura e la ciclicità delle Stagioni, pensata per un pubblico di piccoli spettatori.

Appuntamento della stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Lo spettacolo racconta la storia di due formiche, Milly e Molly, che, come ogni anno in estate, partono in cerca delle provviste da raccogliere e conservare in vista dei mesi invernali. Durante la loro ricerca però scoprono da due contadini, intenti a parlare tra loro, che è possibile far nascere una spiga, che conterrà tantissimi chicchi di grano, piantandone un solo chicco.

Entusiaste della scoperta tornano al formicaio e riferiscono la notizia alla regina, domandando di poter seminare il chicco che loro avevano trovato invece di stivarlo nel magazzino insieme a tutti gli altri chicchi. La regina alquanto superba ed ignorante acconsente a patto che l'esperimento vada a buon fine altrimenti per Milly e Molly saranno guai....

Le due formiche così, dopo aver aspettato l'autunno ed aver piantato il chicco di grano, dovranno far in modo che la spiga nasca e dia i suoi frutti a tutti i costi, e, per farlo, avranno bisogno dell'aiuto di tanti amici della natura come il sole, la pioggia, il vento, le nuvole ed i contadini.

Biglietti disponibili on line su ticket.it o in cassa, apertura un’ora prima dello spettacolo.