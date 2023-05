Bra, il Caffè Letterario ha salutato la corsa rosa con l’ex corridore Stefano Zanini

Dopo la lunga chiacchierata per farsi raccontare la sua vita sportiva, si capisce di aver avuto il privilegio di conoscere una di quelle rare persone a cui s’illuminano gli occhi nel trasmetterti i ricordi di una carriera passata sulla bici e per la bici.

Come tutti quelli che amano il proprio sport, anche lui non riesce a starne lontano. L’ex velocista nato a Varese il 23 gennaio 1969 e residente in Valle Olona, professionista dal 1991 col Team Italbonifica-Navigare, oggi è direttore sportivo del Team Astana che nutre numerose aspettative per l’esito finale corsa Rosa. Tra i suoi corridori c’è, infatti, il favorito per la maglia ciclamino Mark Cavendish. Il britannico è il corridore in attività con più successi al Giro (16) e ha vinto la classifica a punti nel 2013.