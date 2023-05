Dogliani prepara la mostra personale dell'artista Tiziano Perotto

Sabato 27 maggio 2023 alle 17, si inaugura nelle sale del Museo Civico Archeologico G. Gabetti la mostra personale di Tiziano Perotto, illustratore di origine milanese, da alcuni anni residente a Dogliani.

Promossa dagli Amici del museo Giuseppe Gabetti, col patrocinio del Comune di Dogliani e del mensile “Dogliani e la sua Langa”, l’esposizione è composta da una scelta di opere di Tiziano Perotto, artista illustratore di fama nazionale, che dopo una vita e una carriera lavorativa trascorsa a Milano, ha deciso di trasferirsi a Dogliani.

Perotto inizia l’attività di illustratore alla fine degli anni Settanta: negli anni focalizza sempre più il suo lavoro verso il settore editoriale, collaborando con varie case editrici, per pubblicazioni periodiche e per l’editoria scolastica. Dalle sue illustrazioni di navi fantasiose nasce il libro “Le navi fantastiche”, con il testo di Bianca Fo Garambois. Perotto collabora per riviste di scienza ed architettura, lavora per la De Agostini, la Lattes, l’Editoriale Giorgio Mondadori, poi Cairo Editore. Esegue spaccati architettonici per le riviste “Bell’Italia” e “Bell’Europa”, e per la Fratelli Fabbri Editori RCS spaccati di navi antiche, velieri, galeoni, vascelli antichi e moderni. Per anni collabora con il teatro per ragazzi “Teatro Laboratorio Mangiafuoco”, eseguendo scenografie, manifesti, locandine. Ha esposto in numerose mostre sia personali che collettive in Italia e all’estero.

Questa è la sua prima mostra in terra di Langa doglianese.

Nelle sale del Museo Civico Giuseppe Gabetti figurano circa una cinquantina di opere selezionate dall'autore fra la sua vastissima e multiforme produzione artistica, privilegiando i bellissimi spaccati architettonici di celebri edifici monumentali italiani ed esteri, eseguiti per i periodici "Bell'Italia" e "Bell'Europa"; alcuni grandi velieri storici di rara bellezza che solcano i mari a vele spiegate stimolando la nostra fantasia.

A Dogliani Tiziano Perotto si è trovato immerso in un nuovo mondo, circondato da un paesaggio fortemente segnato dalle monumentali architetture neogotiche schelliniane, per cui non poteva mancare in mostra anche uno spaccato architettonico della più importante opera dello Schellino: la chiesa parrocchiale SS.Quirico e Paolo, con la sua grande cupola. Così come non poteva mancare un omaggio al Presidente Luigi Einaudi, rappresentando la sua storica dimora di San Giacomo.

La mostra apre i battenti in concomitanza con la dodicesima edizione del Festival della TV di Dogliani ed è visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 fino al 2 luglio incluso.