Il maltempo costringe Savigliano a rinviare “Quintessenza” a domenica 28 maggio 2023

La XXIV edizione di “Quintessenza” è stata rinviata da domenica 21 a domenica 28 maggio 2023. La decisione è stata presa questa mattina – venerdì 19 maggio, ndr – dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano a causa del perdurare delle previsioni meteorologiche avverse per i prossimi giorni, aggravate dall’allerta gialla lanciata dalla Protezione Civile che in giornata potrebbe diventare arancione. Grazie alla disponibilità degli espositori e di tutti quanti lavorano per permettere lo svolgimento della manifestazione, Città di Savigliano in primis, il programma non subirà nessuna variazione neppure per quanto riguarda gli eventi collaterali, che sono tutti confermati negli stessi luoghi e orari. Per rimanere sempre aggiornati o avere maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com

“La decisione è stata inevitabile ma non certo facile, in quanto lo sforzo organizzativo che dobbiamo sostenere per replicare a distanza di una settimana un evento di tale portata, che ha richiesto mesi di preparazione, è molto importante – spiega Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni -. Il risultato di riuscire a riproporlo tale e quale non è per nulla scontato ed è stato raggiunto grazie alla disponibilità, alla collaborazione, alla comprensione, alla coesione e al senso di responsabilità che accomuna tutti gli attori. Dagli espositori, che hanno apprezzato il sondaggio in cui li abbiamo coinvolti nella giornata di ieri, a tutti i collaboratori, ai partners, ai protagonisti degli eventi collaterali, ai fornitori e naturalmente agli organizzatori. Vi aspettiamo tutti a Savigliano domenica 28 maggio!”