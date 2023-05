Le "Storie di Montagna" di Cinzia Dutto diventano un libro: la presentazione oggi alle 19 alla Casa del Fiume di Cuneo

Cinzia Dutto è l'autrice della rubrica Storie di Montagna, da circa un anno e mezzo appuntamento fisso della domenica mattina per i lettori di Targatocn. In tanti si sono appassionati alle storie che racconta con entusiasmo e allo stesso tempo con delicatezza e curiosità.

Molte di quelle storie, trenta, sono diventate un libro, che la "nostra" Cinzia presenterà nell'ambito del Cuneo Montagna Festival, oggi 19 maggio alle 19, presso la Case del Fiume.

Il titolo è “Echi dalle terre alte”, Vite del popolo silenzioso delle montagne (LAR editore, 2023). La prefazione è di Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, che di questo libro evidenzia come tra le sue pagine non emerga "il margine, la desolazione o la fuga. Prevalgono fiducia, coraggio e militanza. E' la montagna viva che non è riserva indiana, ma è in dialogo con la città e non si sente luogo mitico o terra di eroi".



Cinzia Dutto incontrerà il pubblico assieme ai protagonisti di uno dei suoi racconti, i due vagamondi Simone Mondino e Romina Manassero, viaggiatori e fotografi appassionati che hanno scelto di fermarsi e di vivere in montagna, in una piccola borgata in Valle Pesio, tra l’abitato di Vigna e quello di Pradeboni. Qui hanno intrapreso un nuovo percorso di vita, fatto di semplicità e tempi dettati dalla natura.

Cinzia sarà con loro a raccontare il suo libro e a rispondere alle domande della giornalista di Targatocn Barbara Simonelli.



Quello narrato nel libro è "un viaggio tra le Alpi cuneesi alla ricerca di storie dettate dal popolo silenzioso delle terre alte. Trenta racconti che toccano l’anima, che ti trasportano nel mondo dei montanari moderni che, con dedizione e fatica, vivono l’alta quota tutti i giorni.



Piccole e grandi realtà alpine si raccontano, catapultando il lettore in un mondo fatto di semplicità e buon vivere. Una lettura interessante, veritiera, che non lascia indifferenti verso chi ha scelto uno stile di vita diverso, mettendo il primo piano la felicità personale e la realizzazione dei propri sogni.



Un progetto iniziato dall’autrice a gennaio 2022 che prosegue tutt’ora nel suo blog

“Il pensatoio” (cinziadutto.com) che ogni lunedì regala una nuova storia di vita in altura ai suoi lettori. Un progetto nato con semplicità da una montanara che ha trascorso parte nella sua vita oltre i mille metri, in compagnia dei suoi asino, e che ora ha deciso di raccontare chi, con fatica e passione, della montagna ne ha fatto una parte di sè.



BIOGRAFIA AUTRICE

Cinzia Dutto nasce nel 1975 in Piemonte. Le sue radici sono in montagna dove sente di appartenere a una comunità di gente schietta e autentica.

Dopo essersi occupata per molti anni di Pet Therapy, soprattutto con i suoi amati asini, animali gentili e sinceri, le trame del destino la conducono a fare una doppia vita: lavorare di giorno e scrivere di notte.

Scrivere è un sogno che nasce dal desiderio di raccontare storie silenziose, piene di colori e parole. Questo motiva Cinzia a muoversi e spostarsi per cercare “il bello e il buono” molto in alto, lontano dal rumore, ma vicino alla vera essenza di noi tutti: nelle scoscese vallate alpine e sulle cime dei monti, dove incontra i protagonisti del suo seguitissimo blog. Durante le sue innumerevoli interviste riscopre una verità sacrosanta: “la felicità è, in fondo, nelle piccole cose”:



Ricordiamo quindi l'appuntamento di oggi 19 maggio alle 19.00, presso la Case del Fiume.