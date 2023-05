Saluzzo: “Lacrime mute” che raccontano storie di donne contro la mafia

La Compagnia teatrale "Divago" porterà in scena a Saluzzo la sua ultima produzione "Lacrime Mute Storie di donne contro la mafia” spettacolo scritto e diretto a quattro mani da Marianna Musacchio e Benedetta Perego.

E’ in programma lunedì 22 maggio alle 21, al teatro Magda Olivero (via Palazzo di città) in una serata aperta a tutti, promossa dal Rotary Saluzzo, con il patrocinio del Comune e Terres Monviso.

La pièce porta in un’afosa Palermo senza tempo, dove ha luogo la mostra fotografica di Letizia Battaglia. Nessuno, però, si presenta all’evento e la fotografa si trova a interloquire con la donna che sta pulendo la sala, Rosa Balistreri. Le due si confrontano sulla loro città, sull’arte, sulla vita e sulla mafia.

Una Letizia stanca e demotivata annuncia di voler lasciare la Sicilia, ma ad ogni giustificazione che si dà per lasciare Palermo arriva un incontro che la porta davanti a storie di donne straordinarie che hanno lottato, ognuna a suo modo, contro la mafia. Ogni incontro è accompagnato dalla chitarra e dal canto “ruvido” di Rosa che le sostiene tutte e le unisce.

Firmano la regia Marianna Musacchio e Benedetta Perego che sarà anche in scena nel cast con Claudia Bruno, Alessandra Caracciolo, Emanuela Morrone, Claudia Serra.

Per Marianna, nativa di Cardè, maturità allo scientifico Bodoni di Saluzzo, è un ritorno emozionante sul palcoscenico dell’ex Politeama, il suo primo palco ai tempi del liceo, da dove ha preso avvio la passione per il palcoscenico che ha continuato ad alimentare, frequentando corsi al Teatro Nuovo di Torino.

Laureata in mediazione linguistica lavora come consulente nell’ambito della comunicazione digitale e della UX research, oltre a collaborare con la compagnia Divago di Torino ed essere attrice di musical presso Split Teatro.

Saluzzo sarà il palco del suo esordio come regista e scenografa di “Lacrime Mute” in tour su altri palcoscenici italiani, già rappresentato a Cambiano in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“Ringrazio il Rotary Saluzzo con il suo presidente Gianfranco Devalle per essere sponsor dell’evento e per la sensibilità al tema della pièce che porta a conoscere donne, di cui si sa poco e che hanno contribuito invece molto, a combattere e a capire di più l’organizzazione della mafia”.

Anche Benedetta Perego, classe 1989, coltiva la passione per il teatro fin da ragazzina e l'ha affiancata agli studi in Giurisprudenza all'Università di Torino, dove si è laureata e ha conseguito un Dottorato di ricerca in Diritto e Istituzioni.

Nel 2018 ha fondato StraLi, un'associazione no profit per la promozione dei diritti umani. Nel bagaglio di attrice numerose produzioni teatrali insieme a cinema e televisione e nel 2010 è stata tra i fondatori della Compagnia Divago dove ha dato il suo contributo come attrice e dal 2023 come regista e sceneggiatrice dello spettacolo in scena a Saluzzo.

Lo spettacolo è aperto a tutti. Offerta libera. Prenotazioni:lacrimemute@gmail.com