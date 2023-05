Rifreddo. “I giovani di turno” preparano i nuovi animatori

Tra le tante iniziative del piccolo comune di Rifreddo in Valle Po va sicuramente citata quella legata alle attività di “Formazione Animatori e Programmazione”.

Un corso che consente ai ragazzi dalla terza media alla quinta superiore di apprendere le tecniche per “lavorare” alle attività estive di Rifreddo, che si svolgeranno dal 3 al 28 luglio.

L’Estate Ragazzi si terrà presso i locali dell’Oratorio e della Scuola dell’Infanzia e, come da tradizione, verrà organizzata dalla Parrocchia e dal Comune. Ritornando al corso va detto che la novità di quest’anno sarà che le attività di formazione saranno fatte in collaborazione tra le Parrocchie di Rifreddo e Revello e saranno coordinate dalla nuova associazione rifreddese “Giovani di Turno”.

Le stesse riceveranno anche il supporto degli educatori del progetto di politiche giovanili “GenerAzioni Monviso”, che fa parte di un programma volto alla promozione delle politiche giovanili nelle valli Po e Variata realizzato in accordo con il Consorzio Monviso Solidale.

Il corso avrà inizio martedì 23 maggio e proseguirà per i successivi quattro martedì con orario 20 - 22.30, tranne gli ultimi due incontri che avranno inizio alle 17.30.

“Anche quest’anno - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - c’è stata forte sinergia tra il Comune e la Parrocchia nell’organizzazione delle attività estive 2023. Attività che negli anni sono cresciute molto, accogliendo anche ragazzi dei paesi vicini, e hanno fornito un servizio fondamentale per i bambini e le loro famiglie. Invitiamo, quindi, tutti i ragazzi interessati a partecipare agli incontri, per dare il loro contributo all’organizzazione e alla realizzazione delle attività estive rifreddesi. Ringrazio in modo particolare Andrea e Alessandra dell’Associazione “Giovani di turno” che coordineranno il corso di formazione e programmazione delle attività estive, oltre il parroco don Angelo Vincenti per la disponibilità e l’impegno che mette in campo con la parrocchia”