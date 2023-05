A Barge tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo coinvolti nella "Festa dello sport"

Giovedì 25 maggio 2023 tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Barge saranno coinvolti nella “Festa dello sport”, con giochi a squadre non competitivi finalizzati alla realizzazione del Benessere: percorsi, tennis, dodgeball, basket, beach volley, staffette, palla prigioniera, speedy ball, meta, tris, canestro mobile, tiro alla fune e altro ancora.

"Questa festa è il risultato delle sinergie tra scuola, amministrazione comunale, MIM, programma “Scuole e salute”, Scuola attiva kids e junior, associazioni sportive operanti sul territorio, Croce rossa, aziende locali, cui va il ringraziamento per l’impegno profuso”, afferma la Dirigente Reggente dell’IC Barge, prof.ssa Amalia Lenti.

SCUOLE DELL'INFANZIA: Tutti gli alunni si incontreranno, dalle 9 alle 14 circa, negli spazi della Scuola dell’Infanzia di Barge In caso di maltempo, si utilizzeranno gli spazi interni. Picnic con pranzo al sacco preparato dalle famiglie

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: tutti gli alunni, dalle 8.30 alle 12.30 circa, affronteranno giochi e attivita’ presso le diverse aree del Centro Sportivo Comunale: palazzetto, campetto in erba, pista atletica, campo tennis, campo beach volley, campo basket e campetto erba sintetica. In caso di maltempo, si rimanda a giovedi 1 giugno. La Merenda sara’ offerta da: “Acqua Eva”, “Presto Fresco”, “Gullino” e “Galup” Per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico,

Non sarà consentito l’ingresso dei genitori agli spazi operativi durante lo svolgimento dei giochi.