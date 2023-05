Il Denina Pellico Rivoira di Saluzzo alla cerimonia conclusiva del progetto La musique, die Musik

Martedì 16 maggio la prof. Giuseppina Bonardi si è recata a Torino al Teatro Regio alla cerimonia conclusiva del progetto «La musique, die Musik», promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, dal Teatro Regio, dall'Institut francais e dal Goethe Institut. Scopo del progetto: la creazione di un video di 3 minuti ispirato al Barbiere di Siviglia, per la lingua francese, o al Flauto magico per la lingua tedesca, in modo da avvicinare i ragazzi in modo ludico all'opera lirica.

"Nessuno deve sentirsi escluso dal teatro - ha dichiarato il Direttore artistico del Regio Cristiano Sandri - "I giovani devono conoscere ed amare il linguaggio universale della musica, che esprime emozioni e unisce al di là degli ostacoli linguistici".

La classe partecipante del Denina è stata la 2A AFM che ha collaborato, come da regolamento, con una classe francese, nello specifico con la classe LV3 del Lycée Cassini di Clermont de l'Oise.

"Si è trattato di un lavoro lungo e impegnativo ma divertente, anche se non abbiamo vinto - commenta la prof. Ssa Bonardi - Superato il pizzico di delusione, resta l'orgoglio di essere riusciti esclusivamente con i nostri mezzi a portare a termine un prodotto che ha comunque ottenuto i complimenti della giuria. I compagni francesi, con la loro prof Karine Bosco, ci hanno ringraziato per aver condiviso con loro questa avventura e ci hanno detto che la soddisfazione vale per loro molto di più di un primo posto!".