Si chiama Flurry il triciclo tecnologico consegnato al Nido Comunale di Mondovì

Italtrike e Barbara Franco di QUID+ hanno consegnato Flurry, un triciclo digitale all’avanguardia, al Nido Comunale di Mondovì alla presenza dell’assessore Francesca Botto, Giovanni Michela referente di Italtrike, Nadia Bormioli, direttrice dell'Asilo Nido comunale "NidoMondo", e Laura Carai neuro-psicomotricista, consulente di QUID+ ed educatrice del Nido Comunale.

L’obiettivo comune è l’inserimento e l’utilizzo di Flurry in un ambito scolastico. Il nido comunale di Mondovì sarà capofila per la sperimentazione in ambito scolastico, offrendo la possibilità ai piccoli di tre anni di integrare le proposte educative curricolari con nuove opportunità per sviluppare sia abilità coordinative e motorie, sia abilità cognitive ed attentive emergenti proprio a partire dai tre anni, attraverso i giochi.

Al momento Flurry è utilizzato prevalentemente in strutture sanitarie, dove sono presenti bambini per lunghe degenze ospedaliere, come l’Ospedale Regina Margherita di Torino e la Fondazione don Gnocchi di Rovato (BS).

“Sicuramente questo strumento può essere molto interessante anche per strutture scolastiche, come questa – ha spiegato Barbara Franco, che ha curato lo sviluppo dei giochi interattivi, - o in famiglia, dove ci sono bambini che devono essere stimolati al movimento fisico ed al coordinamento motorio, in quanto strumento molto versatile e molto attrattivo per i bambini.”

Il triciclo Flurry è stato testato per la prima volta a Mondovì il 20 febbraio 2021, coinvolgendo 12 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Da allora molto è stato fatto per migliorare il prodotto sia dal punto di vista meccanico, che elettronico e interattivo. Ora il prodotto ha ricevuto tutte le certificazioni necessarie per essere immesso sul mercato. Le monregalesi Barbara Franco e Laura Carai, hanno progettato i tre giochi interattivi ora presenti sul Flurry e sono al lavoro per un ampliamento di altri due giochi e un ambiente 3D di esplorazione libera. Questi giochi offrono un'esperienza coinvolgente e stimolante, che permette ai bambini di divertirsi e apprendere contemporaneamente.

Il Flurry verrà ufficialmente presentato in contesto internazionale alle fiere Rehacare e Medica che si terranno a Dusseldorf in Germania questo autunno.

Nadia Bormioli, direttrice dell'asilo nido comunale di Mondovì "NidoMondo", ha espresso la sua gratitudine e ha evidenziato l'importanza di introdurre nuovi strumenti educativi come Flurry nell'ambiente scolastico. Ha inoltre sottolineato l'unicità di Flurry nel fornire un'esperienza di gioco digitale che promuove lo sviluppo motorio e cognitivo dei bambini.

Italtrike è orgogliosa di contribuire all'educazione e al benessere dei bambini attraverso l'innovativo triciclo Flurry:” continueremo a investire nella creazione di strumenti pedagogici interattivi che stimolino lo sviluppo dei bambini, favorendo la loro crescita e il loro apprendimento in modo divertente ed efficace” conclude Giovanni Michela, designer e capoprogetto dello sviluppo di Flurry.