Calcio Serie D: Fabrizio Viassi indiziato numero uno per la panchina dell'Alba

Ore calde in casa Alba Calcio per avviare la costruzione della squadra che affronterà la Serie D, per la prima volta, nella prossima annata agonistica.

Ormai decisa, salvo colpi di scena, la guida tecnica. L'indiziato numero uno per la panchina albese è Fabrizio Viassi, esperto allenatore reduce dalla lunga esperienza al Fossano, eccellente fino all'ultima stagione terminata con l'ultimo posto e la retrocessione in Eccellenza.

Manca l'ufficialità ma le indiscrezioni sono ormai concentrate nella medesima direzione. Attese ulteriori novità a breve.