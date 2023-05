Campionati internazionali dei “Giochi matematici”: tre studenti della Valle Po hanno concorso per la vittoria a Milano

Migliaia di concorrenti, con indosso le magliette colorate firmate ‘Bocconi’, hanno letteralmente ‘invaso’ l’Università milanese sfidandosi nella 'Finale nazionale dei Campionati internazionali di giochi matematici' che si sono svolti, lo scorso sabato 13 maggio, nel capoluogo lombardo.

Tra di loro, provenienti dal Saluzzese, ed in particolare dalla valle Po, hanno partecipato Davide Perotto e Samuele Picca di Paesana assieme a Lorenzo Rancurello di Sanfront.

Davide Perotto, 14 anni, frequenta la terza media all’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana, ha gareggiato nella categoria C2. Per lui è stata la terza partecipazione alla finale dei Giochi matematici.

Nella stessa categoria ha concorso anche Samuele Picca, 15 anni, iscritto al primo anno del Liceo scientifico “Bodoni” di Saluzzo.

Mentre Lorenzo Rancurello, 13 anni, di Sanfront frequenta il secondo anno delle scuole medie nell’Istituto Comprensivo Sanfront-Paesana, ha svolto i test dedicati alla categoria C1.

Ad una settimana dall’evento i tre studenti sono ancora in attesa di sapere gli esiti dei loro test, in quanto sono stati premiati subito i primi classificati di ciascuna delle categorie in gara, ma le classifiche sono ancora provvisorie.

Attualmente è in corso la revisione di tutte le prove e successivamente saranno pubblicate le classifiche definitive che, come annunciato dall’organizzazione, si sapranno solo alla fine del mese di maggio.

“Sono andato a Milano venerdì mattina – racconta Davide Perotto - accompagnato dai mie genitori. È stato bello arrivare un giorno prima perché così abbiamo approfittato per visitare la città.

Trascorrere il giorno precedente lo svolgimento del test visitando Milano, ha fatto sì che sabato arrivassi più tranquillo allo svolgimento della gara. Anche se devo dire che con Lorenzo e Samuele sabato abbiamo affrontato la sfida senza agitazione, proprio come se fosse un gioco”.

Davide si era dato appuntamento con Lorenzo e Samuele, arrivati nella mattinata di sabato 13 maggio, sul piazzale antistante l’Università Bocconi, gremito da migliaia di persone, tra i concorrenti in attesa di entrare e i loro accompagnatori.

La gara è iniziata nel primo pomeriggio alle 14 ed è durata due ore fino alle 16.

Mentre i ragazzi erano nell’aula magna dell’Ateneo, migliaia di genitori e accompagnatori potevano assistere alla ‘sfida’ dall’esterno attraverso un maxischermo.

I tre ‘piccoli, grandi matematici’ sono in questi giorni in fervente attesa di sapere se saranno nella rosa dei primi cinque finalisti, nelle loro rispettive categorie.

Al momento sono stati resi noti solo i nomi dei concorrenti che si sono classificati al primo posto di ciascuna categoria e si attendono gli altri quattro nominativi.

I primi cinque classificati di ogni categoria andranno in Polonia dove, nella città di Wroclaw, parteciperanno alle finali internazionali.