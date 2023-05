Lpm Bam Mondovì: la giovane e talentuosa Bianca Lapini approda al Puma

Una giovane "toscanaccia" alla corte di Gazzotti! La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio ha ufficializzato l'arrivo della talentuosa schiacciatrice Bianca Lapini, lo scorso anno in A1 tra le file del Bisonte Firenze. La giocatrice aretina, che a luglio compirà 21 anni, nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di secondo libero, con diverse presenze in campo.

In casa Puma, invece, tornerà alle sue origini, svolgendo il ruolo che, a eccezione dell'ultimo campionato, ha sempre ricoperto: quello di banda, pronta però all'occorrenza a rivelarsi preziosa in fase difensiva. Tra le sue doti, infatti, ci sono anche la ricezione e la difesa, oltre ovviamente a un discreto potenziale offensivo. Di seguito il comunicato trasmesso dalla Lpm:

La formazione della LPM BAM Mondovì si arricchisce di una nuova pedina: dalla Serie A1 arriva la schiacciatrice Bianca Lapini.

Il talento toscano entra a far parte della corte di coach Gazzotti, insieme a Veronica Allasia, Clara Decortes e Valeria Pizzolato.

Nata ad Arezzo nel 2002, Bianca Lapini (183 cm) inizia a giocare a pallavolo nelle società fiorentine dell’Olimpia e della San Michele. Nel 2016 si trasferisce a Volleyrò Casal de’ Pazzi dove per due anni disputa con successo i campionati di categoria. Dopo due stagioni torna nella sua regione, con il Volley Art Toscana, vivaio de Il Bisonte, per concludere le giovanili. Nelle ultime due stagioni ha fatto parte della rosa del club di Serie A1 de Il Bisonte Firenze, dove, nel campionato scorso, ha ricoperto il ruolo di libero.

Bianca Lapini non nasconde l’entusiasmo di vestire la maglia della LPM BAM Mondovì. “Sono molto contenta perchè un ambiente nuovo e una nuova avventura sono molto stimolanti. Sono felice perchè la società mi è sembrata molto professionale e le persone che conosco che sono state a Mondovì me ne hanno sempre parlato bene.” - racconta la nuova pumina - “Sono contenta perchè avrò l’occasione di migliorarmi e riprendere l’attacco che quest’anno avevo un po’ perso, facendo il libero. Sono pronta a lavorare sodo per dare il mio contributo alla squadra, sia con il fondamentale del bagher che con l’attacco: voglio divertirmi, vincere e fare il meglio possibile!

Immancabile un messaggio rivolto al pubblico rossoblu, di cui Bianca Lapini conosce già la passione e l’entusiasmo: “Non vedo l’ora di scendere in campo in un palazzetto caloroso e pieno di spettatori! Sono sicura che gli Utras Puma e tutti i tifosi della LPM BAM Mondovì ci daranno una grande mano.”