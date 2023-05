Volley femminile A1: l'esplosività di Anna Hall ancora al centro di Cuneo

Al centro si riparte dall'esplosività e dal potenziale di Anna Hall: la centrale statunitense classe 1999 sarà il punto di riferimento in un reparto rinnovato per due terzi. Nella sua prima stagione in Serie A1 Hall è stata la sesta centrale più prolifica in regular season con 216 punti in 23 partite, e ha chiuso con 235 punti, di cui 14 ace e 54 muri, in 25 partite. Se i numeri certificano un'annata più che buona, quello che lascia ben sperare è l'evidente margine ancora inespresso che coach Bellano e il suo staff, con i quali è scattata subito un'ottima intesa, sono chiamati a sviluppare nella prossima stagione.

UN GRANDE POTENZIALE DA ESPRIMERE Dopo il positivo esordio nella quinta di campionato contro Conegliano, nella sua seconda partita con la maglia di Cuneo Hall è stata tra le protagoniste della prima vittoria dell'anno nel tie-break di Bergamo con 14 punti. Da lì in avanti altre tredici volte in doppia cifra, con alcuni exploit, come gli otto muri nel derby di ritorno con Pinerolo che è valso la conquista matematica della salvezza e i diciannove punti nella penultima giornata di regular season contro Busto Arsizio. Spesso infermabile in fast e fastidiosa con il servizio, Hall può crescere ancora molto nel primo tempo e a muro grazie a doti atletiche non comuni che potrebbero proiettarla tra le centrali di prima fascia del massimo campionato italiano. Dopo qualche giorno di riposo in famiglia, Hall ha risposto alla convocazione di coach Kiraly ed è pronta a vivere un'altra estate con la maglia della Nazionale statunitense prima di tuffarsi nella sua seconda stagione in biancorosso, che potrebbe essere quella della svolta.

ANNA HALL, CENTRALE CUNEO GRANDA VOLLEY «Sono molto contenta di proseguire il mio percorso di crescita a Cuneo. Ho tanti bei ricordi di questa annata, su tutti quello di un gruppo unito, che ha superato insieme le note difficoltà. Dal punto di vista personale la definirei una stagione di apprendistato, in cui ho imparato tanto, soprattutto grazie al confronto continuo con le palleggiatrici per affinare l'intesa e con Massimo Bellano, con cui c'è un rapporto costruttivo. So che posso e devo crescere ancora tanto, e qui posso farlo al meglio. Anche fuori dal campo mi sono trovata benissimo: adoro Cuneo, e in particolare il suo centro storico, e non vedo l'ora di continuare a scoprire tutto il bello della città e dei suoi dintorni».

ANNA HALL

Nata nel South Carolina (USA) l'8/7/1999

Altezza: 185 centimetri

Ruolo: centrale

Carriera

2022-2024 Cuneo Granda Volley

2021-2022 Aydin BBSK (Turchia)