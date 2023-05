Distretto del Cibo dell'Alta Langa e del Cebano: primo incontro con le aziende agricole

Una sala gremita di Imprese Agricole ha accolto, lo scorso martedì 16 maggio il costituendo "Distretto del Cibo dell'Alta Langa e del Cebano", in occasione dell’appuntamento di animazione territoriale organizzato dall’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida.

Il Distretto vede promotori l’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, con sede a Ceva e l’Unione Montana Alta Langa con sede a Bossolasco, coinvolgendo quindi un territorio di 58 Comuni, uniti territorialmente dalle stesse caratteristiche di tessuto imprenditoriale agricolo con filiere produttive che spaziano dal settore cerealicolo a quello zootecnico, caseario, vitivinicolo, corilicolo e castanicolo, erbe officinali, miele ed ortofrutticolo.

“Il Distretto del Cibo dell’Alta Langa e del Cebano, regolamentato alla Legge Regionale n.1 del 22 gennaio 2019 e successivamente normata da apposito regolamento” - dice Vincenzo Bezzone, Presidente dell’Unione Montana di Ceva - “ha come obiettivo la valorizzazione delle produzioni agricole e di trasformazione agroalimentare di eccellenza , tutelando e sviluppando al tempo stesso il paesaggio rurale, favorendo più soggetti del territorio, dalla filiera produttiva all’offerta turistica e culturale locale. Con il collega Presidente dell’Unione Montana dell’Alta Langa Davide Falletti, abbiamo iniziato un percorso condiviso replicabile e proficuo, su entrambe i territori fortemente uniti già da altre collaborazioni.”

“Altri obbiettivi fondanti” - continua ancora Bezzone - saranno la garanzia della sicurezza alimentare, la tracciabilità, la diminuzione di impatto ambientale delle produzioni, la riduzione dello spreco alimentare e la salvaguardia del territorio proprio attraverso le attività delle imprese agricole operanti su di esso”.

All’incontro era presente lo Studio di Consulenza che seguirà la costituzione del Distretto, lo Studio Vassallo Emanuela di Alba, già esperto nelle costituzioni di altri Distretti del Cibo in Piemonte che ha illustrato, in modo approfondito, con l’Ufficio di Staff dell’Unione Montana, le opportunità per le imprese di beneficiare di contributi, a vario titolo per le proprie esigenze di investimento.

Lo studio Vassallo ha sottolineato inoltre l’opportunità per gli Enti costitutori, di beneficiare di contributi in modo collettivo, per realizzare iniziative, strutture, acquisire attrezzature di utilizzo comune, investire nella promozione, formazione, ricerca e sviluppo favorendo così le attività agricole ed agroalimentari del territorio. E’ stato consegnato ai presenti un questionario di analisi dei fabbisogni, per poter permettere alle Imprese presenti di collaborare attivamente alla redazione del contenuto del Piano di Sviluppo del Distretto , che conterrà le linee guida, da inoltrare alla Regione, degli obbiettivi comuni e degli indirizzi metodologici sui quali si orienterà l’attività del Distretto.

La serata è stata occasione, inoltre, per approfondire con le aziende presenti, la programmazione dell’attività estiva ed autunnale, all’interno del Polo Agroalimentare Cebano per la trasformazione dei cereali e legumi, che al momento attuale si volge il giovedi pomeriggio dalle 13.30 alle 18,30 presso la sede del Locale lavorazione , a Ceva in Piazza Don Bado. Per info e prenotazioni delle lavorazioni il numero è 0174/705641