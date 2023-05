Alba insieme per l’Emilia Romagna: lanciata una raccolta fondi

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Bo insieme a tutto il Consiglio comunale lancia una raccolta fondi per destinare risorse alle popolazioni alluvionate. Le immagini di quanto sta accadendo in questi giorni in Emilia Romagna non potevano lasciare indifferenti gli albesi che dal 1994 sanno bene cosa vuol dire essere vittime di un’alluvione: la drammatica perdita di vite umane, l’acqua del fiume che entra nelle case e nelle aziende distruggendo anni di vita e di lavoro, le strade franate, gli alberi che cadono, le coltivazioni distrutte e il fango ovunque. Per questo il Comune di Alba ha deciso di mobilitarsi e dare un aiuto concreto per la ricostruzione.

Le donazioni posso essere effettuate tramite PagoPa sul sito del Comune di Alba, alla voce Servizi Online à PagoPa à Pagamenti Spontanei à Donazioni

Oppure tramite bonifico bancario sull’Iban IT18D0306922540100000046016

Intestato a “COMUNE DI ALBA – SERVIZIO DI TESORERIA”

In entrambi i casi le donazioni dovranno indicare la causale: “Emergenza Emilia Romagna”

Il sindaco nelle scorse ore ha sentito il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini per esprimergli solidarietà e vicinanza. Il Presidente ha voluto ribadire che la Regione si rialzerà come dopo il terremoto di 11 anni fa. Poco dopo, il primo cittadino ha chiamato anche Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nelle Marche, che ha spiegato che nella loro zona ci sono stati moltissimi danni materiali, ma nessuna vittima.

Il sindaco Carlo Bo: “Al Governatore Bonaccini ho voluto esprimere la nostra vicinanza, prima di tutto alle famiglie colpite dai lutti. Non potevamo rimanere indifferenti e inermi di fronte a quello che sta accadendo, tanto più perché conosciamo bene lo sgomento di quando l’acqua e il fango invadono tutto. Ci sono voluti decenni per riappacificarci col nostro fiume, lavorando per mettere sempre più in sicurezza i nostri argini e dando vita dal ‘94 a una protezione civile preparata e competente. Gli eventi alluvionali, purtroppo, con il drammatico cambiamento in atto, sono sempre più all’ordine del giorno e dobbiamo farci trovare pronti per affrontarli al meglio. Alba sarà a fianco dell’Emilia Romagna e invito tutti i cittadini a dare una mano, ognuno secondo le sue possibilità, alle popolazioni alluvionate. La nostra è una comunità che sa cosa vuole dire essere solidali, ancora di più dopo i tanti aiuti ricevuti ormai quasi trent’anni fa. A chi sta vivendo tutto questo vogliamo dire che ci siamo e che si rialzeranno con l’aiuto di tutti come è avvenuto per noi”.