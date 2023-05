Fossano: Protezione civile monitora la situazione maltempo nelle zone più sensibili

Avviato in serata, a seguito della riunione convocata alle ore 20 dal sindaco Dario Tallone, è proseguita per tutta la serata e continuerà nella notte l’opera di sorveglianza che l’Amministrazione comunale e la Protezione Civile cittadina hanno predisposto in conseguenza dell’allarme maltempo.



Come sottolinea il coordinatore Paolo Cavallo "è in corso da quell'ora, e lo sarà per tutta la notte, un monitoraggio costante a cura di alcuni equipaggi di volontari, per controllare la presenza di eventuali criticità e verificare che non vi siano rischi di esondazioni. Al momento non si rilevano situazioni problematiche".



Le zone più sensibili e dunque interessate dal monitoraggio sono la strada del cimitero nella frazione di Sant'Antonio Baligio, il ponte sul torrente Mellea, il canale che fiancheggia la caserma "Carlo Alberto Dalla Chiesa", l'opera di presa in via Cesare Battisti, la frazione Boschetti, il rifugio per i cani "Pinco Pallino" di Cussanio e il Centro Ippoterapico.

[42,2 i millimetri di pioggia cumulata a Fossano nelle ultime 24 ore]