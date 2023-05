In agosto da Saluzzo partirà il pellegrinaggio diocesano a Lourdes

La neonata sezione diocesana dell’OFTAL di Saluzzo sta preparando il pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si terrà dal 6 al 12 agosto per poter accompagnare al santuario francese ammalati, volontari e pellegrini.

Saranno due le modalità di viaggio proposte dall’ associazione ecclesiale - informa don Dario Ruà- responsabile della sezione saluzzese- in aereo con la partenza dal vicino aeroporto di Levaldigi il 7 mattino e ritorno nel pomeriggio dell’11agosto e in pullman con partenza il 6 sera da Saluzzo per tornare il 12 agosto in mattinata.

Il pellegrinaggio sarà presieduto dal vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo e realizzato in sinergia al gruppo Oftal di Bra-Lombriasco. Oltre alla presenza dei diversi ammalati, del personale volontario e dei pellegrini a dare un tocco di colore e di allegria ci penserà il folto gruppo di ragazzi, con un’età tra i 14 e i 17 anni, chiamate “giovani proposte”.

Le iscrizioni che si sono già aperte dal 2 maggio saranno aperte fino al 10 luglio e si ricevono nella sede diocesana dell’Oftal presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice di Saluzzo il martedì e il venerdì dalle 17 alle 19.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere ai seguenti numeri (333 5641599 / 334 9792822) o all’email saluzzo@oftal.org