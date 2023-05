Come già riportato nel pomeriggio di oggi, la strada statale 589 “dei laghi di Avigliana” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 49,050 e il km 57,000 in località Barge, provincia di Cuneo.

La chiusura si è resa necessaria per le condizioni meteorologiche avverse, in particolare per il superamento dei livelli di allerta del fiume Ghiandone.

Il traffico è deviato sulla viabilità locale, con indicazioni sul posto.

Nel video la situazione del Ghiandone.