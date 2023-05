Maltempo Saluzzo e Savigliano: Mellea, Maira e Rio Torto sotto controllo [VIDEO]

Situazione sotto controllo attualmente nella città di Saluzzo. Il torrente cittadino, il Rio Torto, qui ripreso in zona "Le Corti" ha una portata decisa, ma ampiamente sotto soglia di guardia.

Anche a Savigliano il Mellea e il Maira non destano preoccupazioni. Come riporta il comune in una nota il Mellea registra attualmente 55 cm di altezza, il Maira 65. Alle 16 si riunirà l'unità di Crisi nel municipio saviglianese. Nonostante la situazione ampiamente sotto controllo l'amministrazione invita a limitare al minimo gli spostamenti.

Nel video la situazione di Mellea, Maira e Rio Torto.