Mondovì, cresce ancora l'Ellero: disposta la chiusura di alcuni ponti [VIDEO]

Poco dopo le 19 è stata disposta anche la chiusura del ponte di via del Follone.

I 18 ponti della città sono monitorati da ieri, venerdì 19 maggio, come spiegava oggi in un video il sindaco della Città, Luca Robaldo (leggi qui) e in ogni punto sensibile sono già stati predisposte le transenne in caso si rendesse necessaria la chiusura.