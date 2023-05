“Never Ending Summer”: ecco gli eventi estivi a Savigliano

Musica, divertimento, cinema e tanta voglia di vivere la città in compagnia. È un ricco programma di eventi – tutti completamente gratuiti – quello messo in piedi dal Comune di Savigliano per l'estate 2023 ormai alle porte.

“Never ending summer” è il titolo del nuovo cartellone, che prende il posto della “Bella Estate saviglianese”, presentato venerdì 19 maggio nella Sala Consiglio Municipio.

IL TENDONE DEI FUMA CHE 'NDUMA

Ad aprire idealmente le danze sono le scuole di circo “Fuma che 'nduma”, con il loro “Tendone circense... non solo per il circo”, montato nel campetto di via degli Studi (davanti alle scuole medie Schiaparelli).

Protagonista, la musica dal vivo. Solo per citare alcuni dei tanti appuntamenti, giovedì 15 giugno, dalle 18 alle 23, spazio alla Jam Circus Session, mentre venerdì 16, alle 21, si terrà il concerto della cantautrice Chiara Effe. Spazio alla musica anche mercoledì 5 luglio – sempre alle 21 – quando è in programma il concerto-intervista di Roncea.

ATIPICO FESTIVAL

Tra le “punte di diamante” dell'estate a Savigliano c'è Atipico Festival, la kermesse musicale che torna per la sua seconda edizione.

Ad organizzarlo, la sezione giovanile del Mutuo Soccorso e la Consulta Giovani. Tre gli appuntamenti. Si comincia con giovedì 25 maggio – alle 21, presso la Crosà Neira – con una conferenza dal titolo “Mafia, una questione dimenticata?!”. Sul palco si alterneranno gli interventi dell'associazione “Voci Erranti”, dell'attivista antimafia ed ex-deputato Davide Mattiello e di Roberto Montà, ex sindaco di Grugliasco.

Dal giorno successivo, dalle 20.30 in poi, spazio alla musica presso l'area fieristica di via Alba (capienza limitata a 3.000 persone). Venerdì 26 maggio – per citare i momenti principali – alle 21.30 arrivano i “Queen of saba” e, alle 22.30, i “Colla Zio”. Sabato 27 maggio, alle 21.15 ci sarà il cantautore Stasi, a cui seguirà “Rovere” alle 21.30 e “BNKR44” alle 23.

SOTTO LE STELLE - CINEMA FESTIVAL

Il cartellone estivo saviglianese darà spazio anche alla “settima arte”.

Tutti i mercoledì di giugno ed il primo mercoledì di luglio arriva la magia del cinema all'aperto, nel verde di parco Graneris, con il Sotto le stelle cinema festival

Questi i titoli in programma: il 7 giugno “Odio l'estate”; il 14 giugno “Attraverso i miei occhi”; il 21 giugno “Minions 2”; 28 giugno “Bullet train”; 5 luglio “Joker”.

SUNSET URBAN FESTIVAL

Quest'anno tornano in versione riveduta e ingrandita i furono Urban Music, con il Sunset Urban Festival: tre weekend di musica e divertimento, in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni e l'Ascom.

Le date previste sono sabato 3, 17 e 24 giugno, a partire dalle 18.30. Tre le aree tematiche: piazza del Popolo, piazza Santarosa e via Alfieri. In ciascuna “urban area” ci sarà musica dal vivo, dj, e possibilità di fare aperitivi, grazie al coinvolgimento di 14 attività aderenti.

JAM NIGHTS

Per dare visibilità all'effervescente mondo di artisti saviglianesi, sono in programma tre serate a base di Jam session (ovvero le improvvisazioni di musicisti su un tema prestabilito).

Il giorno della settimana scelto è quello del giovedì. L'8 giugno in piazza Turletti, il 15 giugno sotto il tendone dei Fuma che 'nduma ed il 22 giugno in piazza Turletti.

ESPERIENZE ARTIGIANE SUL PALCO

Le “jam nights” del giovedì saranno la marcia di avvicinamento a giovedì 29 giugno.

Alle 21 – in piazza Santarosa – andrà in scena una tappa delle Esperienze artigiane sul palco, l'iniziativa di Confartigianato Imprese Cuneo che nel corso dell'anno porta la musica e l'arte all'interno delle aziende artigiane e sul territorio per richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro.

Ad esibirsi saranno Simone Cristicchi ed Amara: proporranno un “concerto mistico” per Franco Battiato, con alcuni dei celebri brani del cantautore siciliano.

Nella stessa giornata, sempre in piazza Santarosa, saranno in mostra alcune auto storiche del club federato ASI (Automotoclub Storico Italiano) “Scuderia Veltro”. Inoltre, dal tardo pomeriggio, la Polizia Stradale proporrà attività di sensibilizzazione sulla guida sicura, con simulazioni della guida in stato di ebbrezza.

PICCOLA FIERA D'ESTATE

A chiudere il cartellone di eventi, sabato 8 luglio, sarà la Piccola Fiera d'estate, nata dalla fusione di “Mestieri a cielo aperto” e della “Notte bianca”, e realizzata in collaborazione con l'Ascom.

Nel corso della giornata, a partire dalla mattina, i negozi metteranno all'esterno delle vie del centro storico i propri stand. Saranno presenti le associazioni di categoria del mondo agricolo ed artigianale, concessionarie d'automobili e lo “show dei mestieri”, in cui saranno presentate le diverse tipologie di lavoro.

Dal giorno... alla notte. Quando scenderà la sera, i negozi resteranno aperti, con tanto di stand, e prenderà così il via la Notte bianca. Con punti musica, dj, artisti di strada, spettacoli itineranti e – dalle 24 alle 2 – un grande dj-set in piazza Santarosa.

Oltre alla musica e al divertimento, prenderanno vita nel corso dei vari appuntamenti estivi due progetti di alto valore sociale.

Events4care. In corrispondenza della manifestazioni sarà possibile lasciare un'offerta libera a favore delle associazioni di volontariato che con il loro operato contribuiscono a far splendere Savigliano e non solo. Il ricavato verrà devoluto a cura della Consulta Solidarietà e dell'Assessorato al sociale.

Safe and drive. Si tratta di un progetto ministeriale che mira a stimolare una riflessione sul divertimento “sano” e sulla conduzione di un atteggiamento responsabile alla guida. Sarà presente alle serate musicali un camioncino che effettuerà alcol test , con educatori che faranno attività di sensibilizzazione.





«Dopo un lungo lavoro di mesi – affermano il sindaco Antonello Portera e l'assessore agli eventi Filippo Mulassano – il cartellone di “Never Ending Summer” vede ora finalmente la luce, con tanti appuntamenti tutti gratuiti –. Nel comporlo, insieme a numerosi partner, abbiamo cercato di mescolare tanti gusti diversi, per incontrare sì il favore del pubblico giovane, ma non solo. Protagonista indiscussa è la musica, ma anche il cinema, le arti espressive, la riflessione su temi importanti e la valorizzazione delle diverse categorie economiche e produttive».

«Il filo conduttore più importante – aggiungono – è però il desiderio e la volontà di trascorrere il tempo libero e dello svago a Savigliano, per “accenderla” e farla diventare sempre di più un punto di riferimento per quanto riguarda gli eventi del territorio. Anche, e soprattutto, nel periodo estivo».