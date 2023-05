MALTEMPO / Qualche piccola frana a Peveragno e alberi caduti a Mondovì: situazione attualmente sotto controllo

Due frane hanno interessato la zona di Pradeboni di Peveragno. Un primo smottamento si è verificato sulla strada che porta a Tetti Truna, la seconda, poco dopo, sulla via provinciale Pradeboni. Sul posto sono intervenuti tre equipaggi di Aib di Peveragno oltre ai volontari dei vigili del fuoco di Morozzo. Un’altra frana ha interessato nel pomeriggio la sponda della strada provinciale tra Mondovì e Vicoforte dove è caduta una pianta. Intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì con il Gruppo Protezione Civile degli Alpini di Mondovì, squadre impegnate, inoltre, in presidio ai Ponti Borgato e a Roccaforte in vigilanza.