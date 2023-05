Piogge continue sino a domattina

Continua questa fase di maltempo, previsto anzi nelle prossime ore in intensificazione con il rialzo dello zero termico e quota neve prevista in salita a 2500 m. Questo significa che le precipitazioni continue, previste sino alla tarda mattinata di domani saranno piogge con intensità molto elevata anche sul settore alpino, dove era nevicato sinora sino ai 1600 m. Quindi massima attenzione nei settori collinari, montani, pedemontani che vanno dalla Val Ellero alla Val Chisone con outsider le Valli del Canavese che potrebbero essere anche loro oggetto di attenzione.

Ad iniziare dalle stazioni meteo di casa nostra afferenti al progetto di monitoraggio meteo Clima Km zero in corso di realizzazione da parte di Datameteo Educational ecco l'ammontare delle precipitazioni di:





Tarantasca 60 mm e 47 mm a Busca

mentre la rete di monitoraggio di Arpa Piemonte segnala:

94 mm Barge

109 mm Peveragno

87 mm Roccaforte Mondovì

84 mm Rivoli

107 mm Biella





Giornata di passione oggi con possibili disagi e problemi locali come frane e smottamenti nei settori suindicati a partire dal tardo pomeriggio sera , con aggiunta nel passare delle ore dell'innalzamento del livello di allerta per torrenti ed aste fluviali anche verso il settore di pianura





https://datameteo.education





mappe meteo: https://www.datameteo.com