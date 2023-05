Kiev chiede Patriot e sistemi antiaerei agli alleati occidentali, ma i risultati sono dubbi e le munizioni scarse

I vertici politici e militari di Kiev insistono nel chiedere agli alleati euroatlantici sempre più munizioni e sempre più armi, possibilmente sofisticate. Tale richiesta cela una realtà che i media americani non riescono a negare, quella delle scorte belliche ucraine in via di rapido esaurimento.

L’altro aspetto che trapela dalle dichiarazioni dei comandi ucraini è quello della sostanziale impossibilità di proteggere interamente e costantemente lo spazio aereo del Paese. Su Kiev e su poche altre zone di maggiore importanza viene concentrato tutto il potenziale difensivo, che però viene via via eliminato dai russi.

Qualche giorno fa il Comandante delle forze congiunte ucraine Nayev ha affermato che un tale quantità di attacchi aerei e missilistici non si era mai vista prima. Il portavoce delle Forze aeree ucraine Ihnat qualche settimana fa aveva detto che la contraerea ucraina non ce la fa da sola ad abbattere le bombe teleguidate dei russi e ha quindi bisogno dei sistemi che possono dare gli USA o la Germania, riferendosi soprattutto ai Patriot.

Come riportato dal sito Strumenti Politici, secondo l’esperto Joe Cirincione è in dubbio l’efficacia stessa dei Patriot americani che sono stati dispiegati in Ucraina, perché in passato questo sistema di difesa aerea aveva presentato risultati discutibili durante le operazioni in Medio Oriente. E quando Mosca decide di usare i suoi missili ipersonici, come il Kinzhal, può di fatto annullare le possibilità di difesa rimaste a Kiev.

L’esperto Jack Detsch aggiunge che non può essere data all’Ucraina la quantità desiderata di munizioni per i Patriot, perchè l’industria bellica USA può arrivare a produrne solo 300 missili all’anno.